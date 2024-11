Takavuosien seksisymboli Demi Moore, 61, riisuutuu jälleen kameran edessä – ja ansaitsee kaikki mahdolliset palkinnot

Siinä muutama adjektiivi kuvailemaan ranskaisen Coralie Fargeatin käsikirjoittamaa ja ohjaamaa The Substance -elokuvaa, joka on todella paljon kaikkea ja vielä vähän päälle.

The Substance on ronski avokämmen miessukupuolen, Hollywoodin ja koko viihdeteollisuuden naamaan. Eikä se sovi herkimmille.

The Substance kiteyttää sanan toksisuus tavalla, joka ei ihan heti unohdu.

Ihmeaine saa Elisabethin hirvittävällä tavalla synnyttämään nuoren, hehkeän ja kaikki mahdolliset kauneusihanteet täyttävän rinnakkaisminän, joka saa nimekseen Sue. Substance-aineeseen liittyy kuitenkin sääntö, jota on noudatettava: yksi viikko per kroppa. Ei poikkeuksia.

Visuaalisesti yksityiskohtia myöten mieleen jäävän elokuvan molemmat pääroolit ovat hurjan rohkeita. 29-vuotias Margaret Qualley on Suen roolissa valloittava sanan oudoimmassa mahdollisessa merkityksessä, mutta kaikki naispääosapalkinnot gaaloissa ansaitsee pian 62 vuotta täyttävä Demi Moore .

Mooren rooli on rohkea, paljastava ja raadollinen. Siinä, missä Qualley on Suen roolissa pitkälti stereotyyppisten nykykauneusihanteiden mukainen ja kuolaavien miesoletettujen päiväunien kohde, ja jonka rintojen ja keskivartalon joka kaarta kamera tarkastelee kursailematta, Mooren roolityö on koko ikääntyneen kropan peliin heittävä sekä hurjan moniulotteinen.