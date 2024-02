Maailman isoin levy-yhtiö ja Tiktok ottavat rajusti yhteen – käykö musiikille kuten elokuville ja tv-sarjoille?

Universal Musicin ja Tiktokin välisen riidan vuoksi jättisuositussa Tiktokissa ei kuulla enää muun muassa Taylor Swiftin ja The Weekndin eikä suomalaisten tähtinimien kuten Robin Packalenin tai Bessin musiikkia.

Päätös on seurausta maksuja koskeneiden neuvotteluiden kariutumisesta. Universal Music hallitsee noin kolmasosaa kaikesta maailman levytetystä musiikista. Tiktokilla on maailmanlaajuisesti yli miljardi käyttäjää.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Universal Musicille ja muille musiikkiyhtiöille maksetaan rojalteja eli lisenssimaksuja jokaisesta striimauksesta sekä yksittäisestä käytöstä sosiaalisen median alustoilla.

– Itse nautin toimittajana tällaisesta sapelienkalistelusta tosi paljon. Jonkinlainen voimanosoitushan tämä varmasti on, mutta sitä ei vielä tiedetä, että onko se aggressiivisimmin kasvavan sosiaalisen median alustan vai maailman suurimman levy-yhtiön voimannäyte. Se jää nähtäväksi, toteaa Radio Helsingin päätoimittaja Jukka Hätinen.

Universal Musicin syytösten mukaan TikTok olisi toiminut "kiusaajan" tavoin ja kiinalainen somealusta haluaisi maksaa musiikin käytöstä murto-osan verrattuna siihen, mitä muut sosiaalisen median palvelut maksavat Universalin musiikkitarjonnan käytöstä. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun yhtiö kieltää musiikkisisältöjensä käyttämisen tällä tavalla.

– Universalilta ihan hyvä veto, jos tosiaan on niin, että Tiktok ei oikeudenmukaisesti kompensoi musiikkia. Ehdottomasti sitten on tarpeen huomauttaa, että tämä ei nyt ole oikein, sanoo musiikkitoimittaja Catharina Herlin.

7:11 Katso video: Mitä Tiktokin ja Universal Musicin jättiriita merkitsee artisteille ja kuuntelijoille?

TikTokista saadut tulot muodostavat Universal Musicin mukaan ainoastaan yhden prosentin osuuden yhtiön koko liikevaihdosta. Helsingin Sanomien musiikkitoimittaja Ilkka Mattila arvioi Universalin ja Tiktokin välisen kiistan tuovan ensisijaisesti lisää päänvaivaa musiikin markkinointiin ja uusien artistien lanseeraamiseen.

– Toisaalta, Tiktok on ollut tärkeä kanava myös vanhojen kappaleiden uudelleen nostamisessa. Vanhojen kappaleiden uudelleen nostaminen on levy-yhtiöille tavattoman tuotteliasta. He ovat tavallaan jo saaneet siihen tuotantoon satsatut rahat jo vuosikymmeniä sitten eli kaikki uusi myynti on plussaa, Mattila toteaa.

– Tiktok on auttanut myös tässä, eli se on tavallaan tarpeellinen alusta suurille levy-yhtiöille. Mutta rahasta riidellään. Sellaista on suuryhtiöiden tekeminen.

"Se on harvinaista"

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Raha on isossa osassa, mutta niin on myös musiikki. Valtaosassa Tiktok-videosovelluksessa julkaistavia videoita käytetään musiikkia. Monet uudet artistit tai uutuuskappaleet ovat nousseet jättisuosioon Tiktokissa kertyneen näkyvyyden vuoksi.

Onko olemassa mahdollisuus, että muut isot levy-yhtiöt seuraavat Universalin esimerkkiä vai syntyykö sen ja Tiktokin sapelienkalisteluun vielä sopu?

– Se jää nähtäväksi, että kumman puolelle muut hyppäävät. Lähtevätkö ne tukemaan Tiktokia, haluavatko ne jatkaa samalla linjalla, jos nyt puhutaan vaikka Warner Musicista tai Sony Musicista, vai tuleeko solidaarinen suurten levy-yhtiöiden liikehdintä, jossa kaikki vetävät samaa köyttä, pohtii Catharina Herlin.

– Minusta on todennäköisempää, että jonkinlainen sopimus syntyy. Markkinoinnin kannalta Tiktok on kaikille levy-yhtiöille tärkeä. En jaksa uskoa, että heistä löytyy niin paljon solidaarisuutta, että he muodostaisivat yhteisen rintaman ja laittaisivat jonkun yleislakon päälle, Ilkka Mattila puntaroi.

Lue lisää: TikTok haastaa Spotifyn uudella sovelluksella

Myös Herlin uskoo, että molemmat osapuolet yrittävät löytää molempia hyödyttävän ratkaisun.

– Mutta milloin se ratkaisu tehdään ja millainen se tulee olemaan, siihen voi toki mennä aikaa.

Tunnetut artistit ovat aiemminkin halunneet vetää musiikkiaan pois suoratoistopalveluista.

– Mutta että se on kokonainen levy-yhtiö, joka laittaa panokseksi koko tuotantonsa, se on tietysti harvinaista, toteaa Ilkka Mattila.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Tiktokin ja levy-yhtiöiden väliset sopimukset ovat aina välillä katkolla ja niistä riidellään. Muistaakseni esimerkiksi vuonna 2019 epäiltiin, että koko Tiktok kaatuu, jos kaikki levy-yhtiöt ottavat sieltä musiikkinsa pois. Näin ei tapahtunut.

Radio Helsingin päätoimittaja Hätinen kertoo niin sanotusti maalailleensa piruja seinille jo parin vuoden ajan.

– Kun näitä tekijänoikeus- eli master- ja kustannusoikeuskauppoja on tehty levy-yhtiöiden ja isojen sijoitusyhtiöiden välillä, niin näen niin sanottuna worst case scenariona sen, että olemme musiikkialallakin kohta tilanteessa, että tarvitsee kolme eri suoratoistopalvelua, että voi kuunnella kaikkea haluamaansa musiikkia, Hätinen sanoo.

Eli Spotify soittaisi yhden levy-yhtiön musiikkia, Tidal toisen ja joku muu kolmannen.

– Ja sitten vielä indie-musiikin kenttä ripoteltuna palvelusta toiseen. Se olisi kamalin tilanne. Haastan jokaisen miettimään, että sitä maksaa kahdesta tai kolmesta videopalvelusta kuukausittain, mutta monesta musiikkipalvelusta olisit valmis maksamaan? Hätinen kysyy.

Iso askel taaksepäin

On siis mahdollista, että musiikille käy samoin kuin elokuville ja tv-sarjoille – niin, että kaikkea musiikkia ei löydy yhdestä sovelluksesta, vaan eri levy-yhtiöiden julkaisema musiikki on kuunneltavissa vain useissa eri kuukausimaksullisissa sovelluksissa.

– Cd- ja vinyylilevyjä, sitä omaa levyhyllyä voi tulla kohta ikävä, jos ollaan tilanteessa, että kaikkea musiikkia ei kuulekaan Spotifysta. Ihmiset tulevat yhä kuuntelemaan musiikkinsa käyttöliittymästä, mikä mahtuu taskuun. Sen kanssa on vain sitten elettävä, että sieltä ei tule löytymään kaikkea musiikkia, sanoo Hätinen.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

On täysin mahdollista, että jossain vaiheessa tulevaisuutta ei ole olemassa yhtä musiikkipalvelua, jossa pääsisi kuuntelemaan kaiken suurten levy-yhtiöiden julkaiseman musiikin.

Tämä olisi iso askel taaksepäin kuluttajan kannalta.

– Periaatteessa tilanne olisi ollut 20 vuotta sitten tilanne sama, jos yksi levykauppa myisi vain Warner Musicin julkaisemia levyjä, ja jos olisi halunnut ostaa Sony Musicin julkaisemia levyjä, olisi pitänyt mennä toiseen levykauppaan, Ilkka Mattila vertaa.

Universal Music moitti Tiktokia myös tekoälyn tekemän musiikin levittämisestä ja samalla artistien ja musiikintekijöiden aseman ja ansaintamahdollisuuksien heikentämisestä.

Tiktok vastasi syyttämällä levy-yhtiöjättiä ahneudesta.

– Tekoälyn käyttö musiikin tekemisessä on laaja ja monia myös järkyttävä asia. Se on uutta ja se kuulostaa vaarallisen paljon oikealta musiikilta. Ennen kaikkea se on halvempaa kuin ihmisen tekemä musiikki ja se on tekijä, joka voi saada aikaan muutoksia, Mattila sanoo.

Lue lisää: Spotify julkisti jättimäiset irtisanomiset

Ajat ja tavat muuttuvat myös musiikinkuuntelutottumuksien suhteen. Mistä musiikkia mahdetaan kuunnella esimerkiksi viiden vuoden päästä, vuonna 2029?

– Lähihistoria on osoittanut, että eri alustoilla on taipumus vaihtaa paikkaa: jotkut katoavat, jotkut jäävät marginaaliin, joistain tulee isoja, Mattila toteaa.