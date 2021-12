Ohjaajakonkari John Landis, 71, näki läheltä Eddie Murphyn ja Michael Jacksonin nousun megatähteyteen – "On vaikeaa selvitä hengissä sellaisesta"

– Ei ole oikeaa tai väärää tapaa. Totuus on, että voit kuvata elokuvan älypuhelimella ja leikata sen kannettavalla tietokoneella. Teknologia on antanut kansalle mahdollisuuden tehdä elokuvia. Ei ole enää tekosyitä. Kun nuoret nykyään sanovat haluavansa ohjaajaksi, sanon heille, että okei, tehkää elokuvia, hän naurahtaa.

"On vaikea selvitä hengissä sellaisesta tähteydestä"

– Elokuva on yhteisöllinen kokemus. Se on tarkoitettu nähtäväksi isolta valkokankaalta ja hyvällä äänentoistolla, yhdessä useiden ihmisten kanssa, Landis sanoo painokkaasti.

– Jos katsot pelottavaa elokuvaa, sitä pelottavampi se on, mitä enemmän teatterissa on ihmisiä. Hauska elokuva on kahta hauskempi, jos yleisöä on paljon teatterissa. Se on joukkokokemus.