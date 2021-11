Prisman elektroniikkaosaston uumenissa piileskelee todellinen retroyllätys – ilmiö vetoaa harvoihin ja valittuihin: "Ihan oma 'tunkkainen' juttunsa"

Moni on jo hävittänyt CD-levyt nurkistaan – kasettisoittimista ja C-kaseteista puhumattakaan! Jos kuitenkin säästit nauhakokoelmasi 2000-luvun hävitysvimman aikaan, olet nyt aallonharjalla: C-kasetit ovat palanneet.

C-kasetteja Prismasta

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Pakko niitä on käydä katsomassa – ja totta se on. Prismasta saa jälleen tyhjiä C-kasetteja.

– Pitää paikkansa. Saimme erän C-kasetteja valikoimiimme elokuussa kaikkiin Prisma-myymälöihin, vahvistaa myyntipäällikkö Rauna Junnila, joka vastaa kodin ja viihteen tuotealueista.

– Tavarantoimittaja tarjosi meille erää. Uskoimme tuotteilla olevan nostalgista kysyntää, minkä vuoksi otimme kokeilumielessä erän myyntiin.

Kyseessä on hyvin pieni erä: haastatteluhetkellä kasetteja on myyty noin 250 ja jäljellä on 800. Hintakin on melkoisen kirpeä: kymmenen euroa kappaleelta.

"Ainakaan toistaiseksi suosio ei ole vielä yllättänyt"

Vaikka toisin voisi olettaa, kasetit eivät missään vaiheessa ole tyystin kadonneet. Prismoistakin ne olivat kokonaan poissa vain noin vuoden – ja tänäkin aikana joissakin myymälöissä on voinut olla tarjolla yksittäisiä kasetteja vanhasta varastosta. Erilaisista nettikaupoista tyhjiä kasetteja on toki löytynyt jatkuvasti.

Asiakaspalautetta kasettien paluusta ei varsinaisesti ole satanut.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Ainakaan toistaiseksi suosio ei ole vielä yllättänyt, Junnila kommentoi.

Fyysinen musiikki takaisin marketteihin? Mankkojakin myydään edelleen

Vaikka moni on heivannut mankkansakin kierrätyskeskukseen, myös CD-levyjen ja kasettien yhdistelmäsoittimia myydään edelleen. Useamman vuoden tarjolla ollutta soitinta myydään Junnilan mukaan vuosittain noin 1500–1800 kappaletta.

Myös bändien albumeja voitaisiin myydä kasetteina, jos ne kiinnostaisivat markettiasiakkaita. Esimerkiksi CD-levyjen myynti on kuitenkin laskenut jo vuosia; Spotify ja muut suoratoistopalvelut ovat korvanneet fyysiset äänitteet.

– Jonkin verran kysyntää on LP-levyille, joiden myynti on keskittynyt erikoisliikkeisiin, Junnila sanoo.

"Ei näillä kasettien myynneillä Suomen kansantaloutta saateta uuteen nousuun"

Kyllähän bändien kasettejakin toki saa – muttei enää supermarketeista.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Juhannusviikolla 2020 Levykauppa Äx ilmoitti julkaisevansa 30 eri klassikkolevyä C-kasetteina. Mukana oli musiikkia esimerkiksi Laila Kinnuselta, Carolalta, Vesa-Matti Loirilta ja Irwin Goodmanilta.

Kampanja sujui Levykauppa Äxän toimitusjohtaja Jyri Lipposen mukaan mukavasti.

– Kuitenkin on todettava, että ei näillä kasettien myynneillä Suomen kansantaloutta saateta uuteen nousuun. Kuitenkin puhutaan pienistä, 50–150 kappaleen painoksista, hän heittää.

Kuka kasetteja ostaa? "Sekä vanhat klassikot että uutuudet kiinnostavat"

Äxässä kasetteja on myynnissä muutamia satoja eri nimikkeitä. Sekä isot että pienet bändit ovat palanneet nauhojen julkaisun pariin.

– Iso osa kasettien ostajista on samaa porukkaa, jotka ostavat muitakin fyysisiä tuotteita, kuten cd-levyjä ja vinyyleitä. Genrerajoitteita ei juurikaan ole, sekä vanhat klassikot että uutuudet kiinnostavat, Lipponen sanoo.

Vaikka vinyylilevyt tekivät jo paluun, kasetteihin suuren kansanosan ilmiönä Lipponen ei usko.

– Mutta hyvä lisä tämä on meille levykauppiaille. Ja on olemassa tietty asiakaskunta, joka varmasti on mielissään, kun kassuja taas saa, Lipponen kuvaa.

– Kasettien ja kasettisoittimien fiiliksessä on jotain tosi hienoa: ne äänet, kun "laite rutisee" painaessasi ejectiä, pikakelausta tai playta – siinä on jotain! Samoin soundissa on ihan oma "tunkkainen" juttunsa, joka luo huikean tunnelman.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mistä seuraava suuri ilmiö?

Entä mitä levykaupan asiantuntija povaa seuraavaksi suureksi palaajaksi? Tekeekö seuraavaksi comebackin kenties vuonna 1992 lanseerattu Minidisc?

– Ehkä ei sentään! Itse uskon ja toivon, että vinyylisinglet tulisivat kasvamaan suuremmaksi ilmiöksi, ja "päivän hitit" päätyisivät singlelevyille.

Katso tämäkin: Koska nähdään VHS-kasettien paluu? Retrovideo näyttää, miten videoita käytettiin: