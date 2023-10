Loppuuko DVD- ja Blu-ray-elokuvien myyminen Suomessakin?

Amerikkalainen Best Buy -ketju lakkaa myymästä DVD- ja Blu-ray-elokuvia sekä liikkeissään että verkkokaupassaan. Aiheesta uutisoi muun muassa Variety . Ketju vahvisti tiedon todeksi.

– On selvää, että tapa jolla katsomme elokuvia ja tv-ohjelmia, on nykyään erittäin toisenlainen kuin vuosikymmeniä sitten, ketju muotoili.

Mutta miten on myynnin laita Suomessa? Selvitimme!

"Selvää on, että myynti on tähän päivään verrattuna laskenut merkittävästi"

– Selvää on, että myynti on tähän päivään verrattuna laskenut merkittävästi. Kauppojemme valikoimiin otetaan nykyisin parhaat uutuuselokuvat. Tänä vuonna kiinnostusta ovat herättäneet esimerkiksi Barbie-elokuva, joka rikkoi kävijäennätyksiä elokuvateattereissa, sekä Super Mario: The Movie, Åbergil kuvaa.