Ketkä ostavat vielä levyjä ja mikä nyt myy? MTV vieraili 25 vuotta toimineessa levykaupassa

Asian vahvistaa MTV Uutiset Livelle Levykauppa Äxän myyjä Masi Hukari. Yrityksessä 11 vuotta työskennellyt Hukari on nähnyt lp-levyn tekevän jo vuosikymmenen ajan uutta nousua.

Lp-levyjen ostajat ovat ihmistyypiltään laidasta laitaan, ikähaitarikin on hyvin laaja.

– On ollut ilo huomata muutaman viime vuoden aikana, että nuoriso on löytänyt tiensä takaisin levykauppaan, Hukari sanoo.

Hukarin havaintojen mukaan keski-ikään ehtineet ostavat enemmän keräilylevyjä, mutta nuorempi polvii hankkii hyllyynsä trendikästä musiikkia. Lajityypeistä kaikki tekevät hyvin kauppansa, joskin erityisessä suosiossa on hevi-, proge- ja pop-musiikki.

Keskimääräinen levyostos Äxän Helsingin Kampin myymälässä on 2–3 vinyyliä kerralla. Moni haluaa hankkia juuri tietyn levyn illaksi tai viikonlopuksi.

– Vinyylilevyn kuunteleminen on kuitenkin immersiivinen kokemus. Otat sen fyysisesti käteen ja hiplaat sitä ja osallistut prosessiin enemmän kuin, että laitat Spottarista pyörimään jonkun levyn, Hukari toteaa.

25 vuotta Äxää

Levykauppa Äx on saanut täyteen 25 toimintavuotta, mikä on hyvä suoritus suoratoistopalveluiden aikakautena. Kaikkiaan Äxän myymälöitä on kahdeksan ympäri Suomea.