Asiantuntija: Arlandan droonien lennättäjät löytyisivät tällä armeijan käyttämällä keinolla

Monelle suomalaiselle tutun Arlandan lentokentän liikenne pysähtyi maanantaina kokonaan pariksi tunniksi ja tiistaina lentokoneiden kiitoratoja jouduttiin vaihtamaan. Syynä droonihavainnot.



– Itselläni viimeisin tieto on, että puolustusvoimat ei tutki tätä, vaan kyseessä on poliisiasia. Sen sijaan puolustusvoimat on kertonut seuraavansa tilannetta, kertoo MTV Uutisille Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun professori Hans Liwång.



Syykin on selvä. Puolustusvoimilla on enemmän osaamista drooneista kuin poliisilla.