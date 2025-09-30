Tottenham nousi hivenen onnekkaastikin 2–2-tasapeliin norjalaisen Bodö/Glimtin vieraana jalkapallon Mestarien liigassa.
Napapiirin pohjoispuolella sijaitseva norjalainen Bodö on noin Mikkelin kokoinen kunta 53 000 asukkaallaan. 8 000 katsojaa vetävällä stadionilla kotiottelunsa pelaava Bodö/Glimt on puolestaan tuoreeltaan urotekoja tehnyt bodölainen jalkapalloseura. Viime kaudella se ylsi Eurooppa-liigan välieriin, ja nyt Bodö/Glimt pelaa historiansa ensimmäistä Mestarien liiga -kautta.
Ensimmäisessä Mestarien liiga -ottelussaan Bodö/Glimt väänsi Slavia Prahan vieraana 2–2-tasapelin. Nyt norjalaiset tasasivat pisteet samoin 2–2-lukemin isännöidessään Tottenhamia.
Bodö/Glimt vei illan tanhua isompaansa vastaan pelillisesti ja sai loistosauman avausmaaliin jo ensimmäisellä puoliajalla. Kasper Höghin täysin epäonnistunut rangaistuspotku karkasi kuitenkin taivaan tuuliin.
1:02"Teknisesti aivan surkea" – asiantuntijat lyttäävät Kasper Höghin rangaistuspotkun Tottenhamia vastaan.
Toisella jaksolla kotiyleisö sai venyttää äänijänteitä äärimmilleen. Jens Hauge laukoi isännille kaksi upeaa osumaa: ensimmäisen maalin vasemmalta kulmalta ja toisen keskemmältä terävien peippailujensa jälkeen.
4:44Bodö/Glimtin Jens Hauge huudattaa norjalaisyleisöä ensimmäisen kerran – Tottenhamin osumaa perään ei hyväksytä.
1:13Jens Hauge maalasi toisensa väkevien peippailujen perään.
Micky van de Ven puski Tottenhamille kavennuksen. Tasoihin lontoolaiset nousivat dramaattisesti, hivenen pelitapahtumien vastaisesti ja onnekkaasti. Isäntien maalivahti Nikita Haikin torjui pallon eteensä ja se kimposi Tottenhamin Richarlisonista rysään 89. minuutilla.
Näet 2–2-tasoituksen ylälaidan videolta.
Isäntien pelaajien kasvoilta pystyi näkemään, miten tulos oli vieraille hienon peliesityksen päätteeksi pettymys.
Tottenham oli voittanut kauden ensimmäisessä Mestarien liiga -ottelussaan kotonaan Villarrealin 1–0.
Isoja lukemia
Railakasta jälkeä Mestarien liigassa tekivät tahoillaan muun muassa Real Madrid, Bayern München, Atletico Madrid ja Marseille.
Hurjavireinen Kylian Mbappé iski ensimmäiset kolme maalia, kun Real Madrid murjoi vieraissa ensimmäistä Mestarien liiga -kauttaan pelaavan, karsintavaiheessa Kuopion Palloseuran selättäneen kazakstanilaisen Kairat Almatyn 5–0.
Mbappé johtaa Mestarien liigan maalipörssiä tehtyään viisi osumaa kahteen koitokseen. Miehen maaliputki venyi kaikki kilpailut Ranskan maajoukkueen MM-karsintaottelut huomioiden jo kahdeksan ottelun mittaan.
Bayern München puolestaan pöllytti kyproslaista Pafosia vieraissa 5–1. Harry Kane osui kahdesti.
Atletico Madrid sen sijaan kuritti Eintracht Frankfurtia kotonaan 5–1.
Marseille teki kotonaan Ajaxista selvää 4–0-lukemin.
Turkkilainen Galatasaray saavutti suurvoiton päihittämällä Liverpoolin kotinurmellaan 1–0 Victor Osimhenin rangaistuspotkumaalilla. Liverpoolille jobinpostia toi myös tähtimaalivahti Alisson Beckerin loukkaantuminen toisella puoliajalla.
Benfican päävalmentaja José Mourinhon paluu entisen seuransa Chelsean Stamford Bridgelle päättyi portugalilaisittain kirpaisevasti: Chelsea voitti 1–0 Benfican Richard Ríosin tykittämällä omalla maalilla.
Mestarien liigan tiistain otteluiden lopputulokset:
Atalanta – Club Brugge 2–1 (0–1)
Kairat Almaty – Real Madrid 0–5 (0–1)
Atletico Madrid – Eintracht Frankfurt 5–1 (3–0)
Bodö/Glimt–Tottenham 2–2 (0–0)
Chelsea–Benfica 1–0 (1–0)
Galatasaray–Liverpool 1–0 (1–0)
Inter Milan – Slavia Praha 3–0 (2–0)
Marseille–Ajax 4–0 (3–0)
Pafos – Bayern München 1–5 (1–4)