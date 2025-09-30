Benficaa nykyisin valmentavan José Mourinhon paluu Stamford Bridgelle sai vieraiden vinkkelistä ankean käänteen.
José Mourinho on palannut tänä iltana lontoolaisen Chelsean kotistadionille Stamford Bridgelle. Portugalilainen konkarivalmentaja luotsasi seuraa takavuosina kahteen eri otteeseen menestyksellä ja vei sen kolmeen Valioliigan mestaruuteen.
Tätä nykyä Mourinho toimii jälleen Benfican ruorissa, ja portugalilaisseura pelaa Chelseaa vastaan Mestarien liigassa. Mourinhon ja Benfican ilta synkkeni 18. minuutilla, kun kolumbialainen keskikenttäpelaaja Richard Ríos tykitti pallon luukulta oman rysän yläkulmaan.
Chelsean Alejandro Garnacho oli kääntänyt pallon yhdellä kosketuksella ilmasta Benfican maalin edustalle.
Maali vei Chelsean 1–0-johtoon.
Katso maali ylälaidan videolta.