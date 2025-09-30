Kylian Mbappé takoi hattutempun Real Madridin kairattua 5–0-vierasvoiton kazakstanilaisesta Kairat Almatysta jalkapallon Mestarien liigassa.

Kylian Mbappé on suorastaan ruiskutellut maaleja alkukaudesta, ja ranskalaistähti oli asialla – toki – myös tiistaina, kun Real Madridia isännöi piskuinen Kairat Almaty.

Mbappé viimeisteli matsin ensimmäisensä rangaistuspotkusta (video alla). Real pääsi pisteelle, kun kazakstanilaisisäntien maalivahti Sherhan Kalmurza kaatoi Franco Mastantuonon avauspuoliajalla sääntöjenvastaisin ottein.

1:49 Tästä näet Kylian Mbappén rangaistuspotkuviimeistelyn.

Toisella puoliajalla syntynyt seuraava osuma sisälsi annoksen näyttävyyttä. Real-vahti Thibaut Courtois'n pitkä avaus vapautti Mbappén läpiajoon, ja ranskalaisen chippaamalla pallolla oli sen jälkeen vain yksi kohde maalipuiden välissä.

– Jälki on julmaa, MTV Urheilun selostaja Tuomas Virkkunen tokaisi.

Näet Mbappén toisen maalin ylälaidan videolta.

Mbappé osui vielä kerran ja sai hattutempun kasaan, kun hän antoi lapikkaansa laulaa rangaistusalueen rajalta tulisesti Arda Gülerin esityöstä (video alla).

1:13 Kylian Mbappé ja hattutemppu kasaan.

Rutiinipisteet hakeneen Realin voittomarginaali kasvoi Mbappén naulausten jälkeen vielä kahdella maalilla, kun verkkoa pöllyttivät sekä Eduardo Camavinga että lisäajalla kihauttanut Brahim Diaz.

Madridilaisilla on kauden kahdesta Mestarien liiga -ottelusta kaksi voittoa, ensimmäistä Mestarien liiga -sesonkiaan pelaavalla Kairatilla sen sijaan kaksi tappiota.

Hurja putki

Mbappé venytti maaliputkensa jo kahdeksan ottelun mittaan, kun mukaan lasketaan kaikki ottelut Ranskan maajoukkueen MM-karsintoja myöten. Tuon putken aikana mies on takonut kaikkiaan 11 rysää.

Mbappé johtaa Mestarien liiga -kauden maalipörssiä iskettyään kahteen otteluunsa viisi uunia. Hyökkääjä on myös Espanjan jalkapalloliigan maalikärkenä kahdeksalla onnistumisella seitsemään peliin.

Toisessa Mestarien liigan alkuillan ottelussa Atalanta voitti Club Bruggen 2–1. Kello 22 Suomen aikaa käynnistyy seitsemän matsia.