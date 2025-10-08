Taivaalla voi nähdä tänä iltana tavallista enemmän tähdenlentoja, kun draconidien meteoriparvi suihkii menemään. Sään puolesta tilanne on tosin suuressa osassa maata kehno.

Draconidien eli giacobinien parvi ohittaa Maan 6.–10. lokakuuta, ja maksimi osuu tälle illalle, kerrotaan muun muassa Tähtitieteellisen yhdistyksen Ursan sivuilla.

Draconidit tulevat Lohikäärmeen pään suunnalta, mistä se on saanut nimensäkin.

Parven meteorit liittyvät Giacobini–Zinner-komeettaan, josta tulee parven toinen nimi.

Parven aktiivisuus kohoaa noin 13 vuoden välein ja voi yltää joskus jopa tuhansiin meteoreihin tunnissa.

Edellinen kerran aktiivisuus kasvoi Ursan mukaan vuonna 2018, ja edelliset meteorimyrskyt koettiin vuosina 1933 ja 1946.

Ursan mukaan draconidit kuuluvat mielenkiintoisimpiin parviin parven jaksollisuuden ja lyhyen aktiivisuusaikansa vuoksi.

Draconideissä esiintyy usein myös tulipalloja. Suomessa havaituista tulipalloista merkittävä osa on Ursan mukaan ollut juuri draconidi-tulipalloja.

Näkyvyys ensi yönä kehno

MTV uutisten meteorologi Liisa Rintaniemi ei anna suuria lupauksia tähtitaivaan, saati meteorien näkemisestä illalla ja ensi yönä.

Suomen yli kulkee hänen mukaansa ensin sadealue, minkä jälkeen ilman valtaa sumu.

– Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa sadealueen väistyttyä alkuyöstä voi olla hetken selkeää, mutta sen jälkeen alkaa muodostua sumupilvilauttaa ja huomisaamuna on todennäköisesti koko maassa kunnon sumu.

– Ruuhka-Suomessa ei kyllä kukaan draconideja pääse ihmettelemään, Rintaniemi toteaa.

Myös lähes täysikuu haittaa vielä havaintoja, jos kirkas heti osuu kohdalle.

Seuraavaksi tulevat orionidit

Jos draconidit menevät tällä kertaa ohi suun, seuraava tilaisuus tähdenlennoille on jo parin viikon päästä, kun orionidit ilmaantuvat taivaalle kaikessa runsaudessaan.

Orionidit vastaa aktiivisuudeltaan keväisiä lyridejä, ja parven maksimin ennustetaan osuvan 21. lokakuuta tienoille.

Ursan mukaan hyvissä oloissa voi nähdä yli kymmenen orionidia tunnissa. Myöskään kuu ei haittaa havaintoja.

Orionidit ovat nopeita ja jättävät usein vanoja. Eta-akvaridien tavoin parven meteorit liittyvät Halleyn komeettaan.

