Tutkijat ovat havainneet uuden Maata lähellä kulkevan asteroidin. Löytö tehtiin Havaijilla sijaitsevalla teleskoopilla aiemmin tänä vuonna.
Live Science -tiedesivusto kertoo, että 2025 PN7-kappale on saattanut kiertää Maata kenenkään huomaamatta jo vuosikymmenten ajan. Sen uskotaan pysyttelevän Maan seuralaisena niin ikään vielä useamman vuosikymmenen.
Tutkijoiden mukaan kyseessä saattaa olla niin sanottu kvasikuu, eli kappale, joka Maasta katsoen vaikuttaa kiertävän Kuun tavoin meitä, vaikka todellisuudessa se kiertää Aurinkoa ja liikkuu vain tilapäisesti planeettamme vierellä aurinkokunnan läpi kulkiessaan.
Maata kiertää vahvistetusti seitsemän tällaista kappaletta. Tutkimukseen osallistunut Madridin yliopiston tutkija Carlos de la Fuente Marcos toteaa, että kvasikuut ovat täynnä yllätyksiä.
2025 PN7 on onnistunut piileskelemään tähtitieteilijöiltä, sillä se on niin pienikokoinen, himmeä ja muutenkin vaikeasti havaittavissa. 2025 PN7 on vain noin 19 metriä leveä. Se on täten hieman pienempi kuin Venäjän Tsheljabinskin yläpuolella vuonna 2013 räjähtänyt meteori.
Uudesta asteroidilöydöstä on julkaistu tutkimus Research Notes of the American Astronomical Society (AAS) -julkaisussa. Tutkimusta ei ole vielä vertaisarvioitu.