Tiistain vastaisena yönä on hyvä mahdollisuus havaita tähdenlentoja, koska leonidien meteoriparvi on aktiivisimmillaan.
Tähtitieteellisen yhdistyksen Ursan mukaan parasta havaintoaikaa ovat aamuyön tunnit, sillä tähdenlennot näkyvät silloin alkuyötä korkeammalla etelätaivaalla. Alkuyöstä tähdenlennot näyttävät tulevan matalalta koillisesta.
Leonidien meteoriparven aktiivisuushuippu toistuu noin 33 vuoden välein. Viimeksi tavallista suurempaa aktiivisuuden kasvua nähtiin vuosina 1999–2002.
Leonidien meteoreja voi nähdä kuun loppuun saakka.
9:20Meteoriparvia ja niiden aikaansaamia tähdenlentoja on havaittavissa eri aikoihin vuotta. Näin varustaudut oikein ja valitset parhaan bongauspaikan. Video elokuulta 2023.