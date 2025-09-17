Lappajärvi on syntynyt kymmeniä miljoonia vuosia sitten meteoriitin iskusta.
Tuore tutkimus vahvistaa, että asteroiditörmäys mahdollisti elämälle suotuisat olosuhteet Lappajärven meteoriittikraatterissa Etelä-Pohjanmaalla. Asiasta kertoo Geologian tutkimuskeskus (GTK).
Elämän merkkien näkemisen lisäksi tutkijaryhmä pystyi määrittämään tarkasti, milloin se tapahtui. Nature Communications -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa Linné-yliopiston tutkijaryhmä onnistui ensimmäistä kertaa ajoittamaan mikrobielämän ilmaantumisen meteoriittikraatterissa.
Tutkimuksen mukaan Lappajärven kraatteri jäähtyi neljän miljoonan vuoden ajan, minkä jälkeen alueella oli mikrobeille suotuisat olosuhteet.
Tämä tapahtui noin 74 miljoonaa vuotta sitten. Todisteita löytyi myös elämän vakiintumisesta törmäyksen synnyttämään hydrotermiseen järjestelmään.
Näytteitä kerättiin kairasydämistä GTK:n geologisesta näytearkistosta. Tutkimuksessa jäljitettiin mikrobien sulfaattireduktiota eli elämälle ominaista prosessia kallion rakoihin ja onkaloihin kiteytyneissä mineraaleissa.
Tutkijaryhmässä oli mukana GTK:n geologi Satu Hietala.
– Lappajärvi on yksi Suomen tunnetuimmista törmäyskraattereista. Tämä tutkimus osoittaa, että meillä on aineistoa, joka kiinnostaa tiedeyhteisöä ympäri maailmaa, Hietala sanoo tiedotteessa.
Tutkimuksessa saatiin varmuus siitä, että mikrobien olemassaolo johtui itse törmäystapahtumasta eikä jostain muuta prosessista miljoonia vuosia myöhemmin.
Lappajärven törmäyssulapitoinen breksia, jossa on mineraaleilla täyttyneitä onkaloita. Tämä kairasydännäyte oli mukana tutkimuksessa.KUVA: SATU HIETALA / GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS
GTK:n mukaan löytö vahvistaa teoriaa, jonka mukaan meteoriittitörmäykset voivat synnyttää pitkäikäisiä elinkelpoisia ympäristöjä. Näin ei ole vain Maassa, vaan mahdollisesti myös Marsissa ja muilla planeetoilla, joilla esiintyy vastaavia törmäysrakenteita.