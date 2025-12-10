Joachim Blichfeld on suorastaan dominoinut Liigassa alkukaudella.
Tapparan Joachim Blichfeld on ottanut Liigan haltuun vauhdilla. Tanskalaishyökkääjä on iskenyt 28 otteluun 38 pistettä, joista 18 on maaleja. Blichfeld johtaa sarjan pistepörssiä, minkä lisäksi hän on maalitilastossa toisena.
Blichfeld, 27, siirtyi Tapparaan SHL:stä, missä hän pelasi kolme kautta palattuaan Pohjois-Amerikasta. Liigaa tanskalainen kuvailee SHL:ää vauhdikkaammaksi.
– Liiga ja SHL ovat hyvin erilaisia sarjoja. Liigassa tapahtuu kentällä paljon enemmän, kun taas SHL:ssä puolustetaan niin hyvin, että maalipaikkoja ei tule niin paljoa.
Blichfeld kertoo nauttineensa pelistä, jossa sattuu ja tapahtuu.