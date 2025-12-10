Mitä ihmettä, Sami Vatanen? Tähtipakki pohjalukemassa

Pelikaaniryhmän suurinta pelaajaa ei tarvitse kauaa miettiä. Tshekkimaalivahti Patrik Bartosak on torjunut ison osan alkukaudesta heikosti pelanneen joukkueen takana yli 92 prosentin varmuudella, päästänyt vähiten maaleja ottelua kohden (1,86) ja pelannut peräti kuusi nollapeliä. Sekin on tuplaten enemmän kuin tilastokakkosella.