Lahden Pelicansin nousukunnon pohjana on Patrik Bartosakin uskomaton maalivahtipeli, Hockey Night Maanantai -ohjelmassa linjataan.
Pelicans on ollut HIFK:n ja Kärppien ohella SM-liigan syyskauden kriisiryhmiä. Lahdessa myös jo reagoitiin tähän, kun vastuuluotsi Sami Kapasen apuvalmennusporras laitettiin uusiksi marraskuun alussa.
Joukkue hävisi vaihdoksen jälkeiset kaksi ottelua nollille, mutta sitten on kulkenut: Seitsemän viime peliä, viisi voittoa. Sarjan 13. sijalla oleva Pelicans uhkuu siis nousukuntoa.