SM-liigaan ensi kaudeksi tähtäävä Joensuun Kiekko-Pojat on naaraamassa meritoituneen puolustajan.
JoKP on MTV Urheilun tietojen mukaan lähellä sopimusta puolustaja Roni Seväsen kanssa.
30-vuotias Lukon vuoden 2021 Suomen mestari on tällä hetkellä ilman seuraa. Sevänen edusti vielä alkukaudella TPS:ää, mutta hänen sopimuksensa purettiin lokakuun lopussa.
Satakunnasta SM-liigakartalle ponnistanut Sevänen on edustanut SM-liigassa Lukon ja TPS:n lisäksi Ässiä. Hän on pelannut sarjassa kaikkiaan 452 runkosarjaottelua. Pudotuspelejä on vyöllä 31.
JoKP ilmoitti keskiviikkona "signaavansa meritoituneen Suomen mestarin" heti, kun käynnissä olevaan osakeantiin tulee 20 000 euron edestä uusia tilauksia. Tämä pelaaja on siis MTV Urheilun tietojen mukaan Sevänen.
Joensuulaisseura on tällä hetkellä Mestiksen kärjessä. JoKP on ilmoittanut useaan otteeseen tähtäävänsä tällä kaudella Mestiksen mestariksi, ja sitä kautta ensi syksyksi SM-liigaan, kun luvassa on niin sanottu "superkausi".