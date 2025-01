Jonne Virtaselta räväkät terveiset epäilijöille: "Ihan sama!"

SM-liigaseura Mikkelin Jukurit tiedotti tänään isosta vaihdoksesta, kun joukkueen päävalmentajana toiminut Marko Tuomainen sai lähtöpassit. Hänen korvaajakseen värvättiin entinen liigakiekkoilija Jonne Virtanen, jonka valmentajaura on vielä varsin ohkainen. Virtanen lähettää varsin napakat terveiset epäilijöiden suuntaan.

Viime kaudella Liigan runkosarjassa iloisesti yllättänyt ja viidenneksi yltänyt Jukurit on ehtinyt madella menneen syksyn ja talven aikana. Jukureiden kauden ainut vahva hetki osui joulukuuhun, minkä jälkeen tahti on taas hiipunut. Jukurit on tällä hetkellä viiden ottelun mittaisessa tappioputkessa.

Mikkeliläisjoukkue päätti vaihtaa valmentajaa, kun se vapautti seuran luotsina toimineen Marko Tuomaisen tehtävästään.

– Emme ole tyytyväisiä tulokseen ja kerättyihin pisteisiin. Tämä on tulosurheilua ja nyt oli aika reagoida, Jukureiden kehityspäällikkö Mikko Hakkarainen perusteli päätöstä.

Tuomaisen tilalle uudeksi päävalmentajaksi saapuu Jonne Virtanen, joka on toiminut Mestis-seura TUTOn luotsina.

Virtanen myöntää yllättyneensä, kun Jukureista otettiin häneen yhteyttä.

– Olen tietenkin ”Hakin” (Hakkarainen) kanssa jutellut eri asioista, mutta en tällaisista työhommista. Olemme lainanneet pelaajia ja olen pelannut hänen kanssaan aiemmin. Mutta olihan tuo pieni yllätys, Virtanen sanoo MTV Urheilulle.

Virtasen mukaan hän kuuli ensimmäistä kertaa Jukurit-saumasta maanantaina.

– Asiat etenivät aika nopeasti, Virtanen toteaa, jatkaen:

– Ensin piti kysellä, että miten kotiväki tähän suhtautuu. Meillä on kuitenkin kolme pientä lasta, vaimolla on työt ja niin edelleen. Onneksi puoliso oli erittäin kannustava. Hän on tuosta läheltä seurannut, että kuinka paljon tähän lyödään ja kuinka tärkeää tämä on itselleni. Onneksi hän näytti vihreää valoa ja potki perseelle, että mene vain.

Myös Virtasen aiempi työnantaja TUTO suhtautui asiaan positiivisesti.

– Varmaan ne (Jukurit) etsivät jotain tarpeeksi hullua tähän tilanteeseen ja nyt löysivät, Virtanen murjaisee.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Jonne Virtanen astelee nyt Jukureiden päävalmentajan paikalle.

Terveiset

Virtanen oli jo pelaajana melkoinen kaukaloiden väriläiskä. Kun hän oli mukana touhussa, yleensä sattui ja tapahtui.

Kun Jukurit tiedotti uudesta päävalmentajavalinnastaan, heräsi epäilyksiä. Miten vain muutaman vuoden ajan valmentanut kaveri voidaan nostaa näin nopeasti Liigan päävalmentajaksi?

Ennen Mikkeliin tuloa Virtanen ehti valmentaa puolentoista kauden ajan TUTOa. Sitä ennen hän toimi Suomi-sarjassa pelanneen HCIK:n päävalmentajana ja urheilupomona.

Virtanen lähettää napakat terveiset epäilijöiden suuntaan.

– Olen ollut 20 vuoden ajan pro hockeyssä mukana. Mua on epäilty alusta loppuun asti. Tässä mää ny porskutan! Virtanen lataa.

– Ja aion porskuttaa seuraavat 20 vuotta – ihan sama epäileekö joku vai ei. Jos tässä kaiken maailman kyseenalaistamisiin kompastuisi, niin olisin lopettanut jo aika päivää sitten nämä hokihommat, Virtanen kuittaa.

36-vuotias Virtanen aikoo tuoda oman persoonansa esiin myös liigapäävalmentajana.

– Omana ittenä on aina menty, niin miksi sitä lähtisi muuttamaan? Enkä varmaan osaisikaan muuttaa. Tämmöinen mää olen ja koitan kehittyä itsenä olemisessa, Virtanen vastaa.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Jonne Virtanen (kuvassa etualalla vasemmalla) oli jo pelaajana kaukaloiden väriläiskä.

Uusi alku

Mikkelissä eteen tulee haastava tehtävä, sillä Jukurit on selvällä erolla liigan pohjilla. Mikkeliläisjoukkue on ottanut 41 ottelusta vain 36 pistettä. Se on 13 pisteen päässä toiseksi viimeisenä olevasta TPS:stä.

– Ei tuossa hirveästi tuloksesta tarvitse murehtia, vaan enemmän tekemisestä ja pelistä, Virtanen sanoo Jukurit-pestinsä lähtökohdista.

Virtanen aikoo matkustaa vielä tiistain aikana Turusta Mikkeliin. Hän ehtii käydä asioita läpi varsin pitkän, nelituntisen ajomatkan aikana.

– Tässä on vielä aika ulkopuolisten juttujen varassa. Sitten kun juttelee valmennustiimin ja pelaajiston kanssa, niin sitä huomaa, että jotain on tehty hyvin ja jotain ei ole tehty, kun tulos on ollut tuommoinen. Noiden keskustelujen myötä pääsee kiinni siihen, että mistä suunnasta muutosta lähdetään hakemaan. Se on tietenkin iso juttu, että kun tulos on ollut tuollainen, niin silloin kaikilla on vähän pata jumissa ja itseluottamus ei ole välttämättä aivan tapissa. Nyt kaikki pelaajat saavat uuden alun. Kun valmentajalle tulee monoa, niin onhan siinä kaikilla peiliin katsomisen paikka. Niinhän tämä homma menee, Virtanen miettii.

Virtanen ei ole ehtinyt sen enempää katsella Jukureiden pelejä TUTO-päävalmentajapestin aikana. Hän perkasi pari peliä läpi maanantain ja tiistain välisen yön aikana.

– Jokainen pelaaja voi nyt luoda oman kuvansa, Virtanen sanoo.

Virtanen teki Jukureiden kanssa loppukauden mittaisen sopimuksen. Sen aikana Jukurit pelaa hyvin todennäköisesti playouteissa, jotka käydään Liigan runkosarjassa sijoille 15. ja 16. päätyvien joukkueiden välillä. Tämän sarjan häviäjä kohtaa puolestaan karsintasarjassa Mestiksen voittajan.

Virtanen lähestyy uutta tehtäväänsä hyvin päättäväisellä asenteella.

– Laitan koko sieluni peliin. Yhtään enempää tai vähempää ei pelaajilta odoteta. Innostuminen ja itsensä likoon lyöminen ovat vähittäisvaatimuksia ammattilaisjääkiekossa. Uskon, että jo uusi alku piristää pelaajia, Virtanen ennustaa.

Jukurit pelaa ensimmäisen ottelunsa Virtasen komennuksen alla perjantaina, kun se kohtaa vierasottelussa Ässät. Tämän jälkeen Jukurit palaa Mikkeliin, missä lauantaina vastassa on Raimo Helmisen luotsaama SaiPa.