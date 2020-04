Dome Karukoski, 43, avautuu koulukiusaamisesta ja työuupumuksesta – ja myös menestyksestään: "Minulla on kerran aikoinaan noussut niin sanotusti pissa päähän"

Ohjaaja Dome Karukoski , 43, on verrattain nuori ihminen elämäkertateoksen kohteeksi. Toisaalta, viime vuosina on julkaistu elämäkertoja myös useista alle 40-vuotiaista kotimaisista tähdistä.

– Ja ehkä taas näinä traagisina aikoina siinä on kuitenkin aika paljon huumoria mukana. Ehkä se on ihmisille piristäväkin lukukokemus elokuvan kummallisuuksista.

"Se oli virhe"

– Minulla on ollut kaksi diagnosoitua loppuunpalamista ja varmaan useampi pieni, jotka ovat menneet niin, että noh, käynpä lenkillä ja nukun. Napapiirin sankarit -tapaus oli ensimmäinen ja toinen oli tavallaan Tom of Finlandin (2017) ja Tolkienin (2019) yhteistuotos, Karukoski kertoo.

– Kai siinä on jokin tarve, että kaikilla olisi hyvä olla. Sen ytimessä on varmasti eräänlainen miellyttämisen tarve, ohjaaja pohtii.

Juuret Kyproksella

Koronavirusepidemia on niin sanotusti laittanut kapuloita myös Dome Karukosken työrattaisiin. Ohjaajan seuraava työprojekti, yhdysvaltalaisstudion tuotama viisiosainen tv-sarja pitäisi olla tällä hetkellä työn alla. Nyt tuotanto on jäissä.

– Jos koronavirus sallii, tv-sarja, jota kehittelen amerikkalaisen indie-studio New Regencyn kanssa, kuvataan vielä tänä vuonna. Se on isohko amerikkalais-englantilainen sarja. Kehittelen myös paria käsikirjoitusta. Katsotaan.

– Sitten heillä on sopimuksen mukaan oikeus napata se, sanoa, että ”tämä on meidän, kiitos, tässä rahaa, tehdään tämä”. Heillä on oikeus sanoa myös, että ”tämä on ihan paska idea, mene tekemään muualle”. Sitten katsotaan, toteutuuko se.