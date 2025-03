Dome Karuskosken Pikku Siperia -elokuva suoraan Netflixiin: Ei mitään maksalaatikkorealismia

Pikku Siperia lähti liikkeelle, kun Dome Karukoskeen otettiin yhteyttä pari vuotta sitten suomalaisen tuottajan kautta.

Suomalainen elokuva pääsee ensimmäistä kertaa koskaan suoraan Netflix-levitykseen.

– Onhan se ihan uskomatonta. Joku painaa enteriä perjantaina 21.3. ja samalla lävähtää Pikku Siperia katsottavaksi 30 kielellä 190 maahan, miettii ohjaaja Dome Karukoski MTV:n haastattelussa.

"Projekti tipahti käsiini"

Pari vuotta sitten Karukoskeen otettiin yhteyttä suomalaisen tuottajan kautta ja siitä koko projekti lähti liikkeelle.

– Tämä tavallaan vähän niin kuin vahingossa tipahti minun käteeni. Netflixillä oli optio Antti Tuomaisen kirjaan ja minä etsin projektia, jonka voisi tehdä Suomessa ja voisin samalla olla lasteni lähellä. Kirja puhutteli minua anteeksiannon ja armollisuuden teemassa.

– Tekeminen Netflixin kanssa ei ole nopeaa, mutta tässä nyt ollaan ja leffa tulee esitykseen. Joku sanoi, että tästä voi tulla kaikkien aikojen katsotuin suomalainen elokuva. Näin me toivotaan. Leffa on kuitenkin hyvin suomalainen, joten lähdetään siitä, että saadaan ensin se suomalainen yleisö. Sitten ehkä jossain Intiassa voisi olla toinen yleisö, pohdiskelee Dome Karukoski.

Tommi Korpela esittää elokuvassa Tarvaista.© 2024 Netflix, Inc

Uskottavuuden äärirajoilla

Pikku Siperia on rikoskomedia, jossa meteoriitti iskeytyy Hurmevaaran kylään ja laittaa kaiken sekaisin. Tuotannossa oli mukana yli 400 henkilöä ja sitä kuvattiin 13 eri paikkakunnalla muun muassa Joensuussa. Pääosissa ovat Eero Ritala ja Malla Malmivaara.

– Ollaan siellä uskottavuuden äärirajoilla, mutta eräällä tavalla maailma on ihmeellinen paikka. Jossain joskus voisi tapahtua näinkin kreisiä, naureskelee Joel-pappia esittävä Ritala.

Pikku Siperian pääosissa nähdään Malla Malmivaara ja Eero Ritala.© 2024 Netflix, Inc

Malla Malmivaara puolestaan esittää Joelin puolisoa, joka tulee raskaaksi – vaikkakin sen ei pitäisi olla mahdollista.

– Aika isoja asioita tapahtuu yhtä aikaa. Mietitään elämäntarkoitusta ja jotenkin koko kosmoksen, universumin olemassaolon existentialismin liittyviä kysymyksiä. Sitten tulee tämä ihmisen alku, joka periaatteessa ei pitäisi olla mahdollista, kertoo Malmivaara MTV:lle.

Vinksahtanutta huumoria

Dome Karukosken mukaan kyse on rikoskomediasta, jossa mennään ihan tarkoituksella täysillä yli.

– Siinä pitää ampua kohti. Jos kuvauksissa mietit, että tämä voisi olla hauskaa, niin se pitää tehdä. Ja jos me ei naurateta, niin meidän pitää saada ihminen edes vähän hykertelemään, että mitä ihmettä tässä oikeasti tapahtuu. Huumori on vähän vinksahtanutta, aivan kuten Antti Tuomaisen kirjatkin ovat. Tämä on vähän samaa maailmaa kuin elokuvani Napapiirin sankarit ja Mielensäpahoittaja. Ollaan isojen tunteiden äärellä, mutta kerrotaan se hauskalla tavalla, kertoo Karukoski MTV:n haastattelussa.

Vaikka elokuva tulee suomalaisittain todella laajaan jakeluun, eivät näyttelijät odota soittoja Hollywoodista.

– Vaikka tämä elokuva leviääkin globaalisti, niin minulle riittää jos joku jostain toiselta puolelta maapalloa laittaisi minulle sähköpostin ja sanoisi: hello Eero, it was a very good movie. Thank you, kertoo Ritala naureskellen.

© 2024 Netflix, Inc

Potkukelkkailua Hurmevaarassa

Pikku Siperia on todella suomalainen elokuva, lunta ja pakkasta on paljon ja potkukelkoilla liukastellaan pienellä niin kutsutulla Hurmevaaran kylällä. Pakkasta kuvauksissa oli parhaimmillaa tai pahimmillaan 42 astetta. Mielenkiintoista on nähdä tuoko kansainvälinen levitys mukanaan matkailijoita Suomeen.

– Kyllä se kylmyys näkyy elokuvassa. Mietin vain sitä intialaista turistia, joka katsoo leffaa ja sanoo, tuonne minä haluan. Kaksi metriä lunta. Kiinnostavaa nähdä tapahtuuko näin todella, pohtii Karukoski.

Ohjaaja Dome Karukoski kertoo elokuvan tekemisestä:

