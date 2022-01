Star Wars -uran luonut Joonas Suotamo on poikkeuksellinen kansainvälinen menestyjä – mutta tärkein työ hänelle on isyys

MTV Uutiset julkaisee vuoden lopussa luetuimpia juttuja. Tämä artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran 31.1.2021.

”Siis hän on kuulemma niin hauska tyyppi” oli lause, jonka kuulin pariin otteeseen, kun muutaman kollegan kanssa tuli puheeksi, että olen suuntaamassa tapaamaan näyttelijä Joonas Suotamoa. Tämä ennakko-odotus todella osoittautui todeksi heti, kun kohtasin 211 senttimetriä pitkän miehen, jonka hymy ja valoisa persoona täyttivät koko huoneen.

– Siis minullahan on stand up -kiertue tässä alkamassa, Suotamo vitsaili muutamaankin otteeseen tavattuamme ja ensimmäiset vitsit puolin ja toisin heitettyämme.

Koripalloilijana ansioituneen Suotamon elämä kääntyi päälaelleen vuonna 2013, kun hänet palkattiin Chewbaccan rooliin Star Wars-elokuvien uusiin jatko-osiin. Aluksi Suotamo toimi roolissa alkuperäisnäyttelijä Peter Mayhew’n body double -stunttina, mutta Mayhew’n terveydentilan heikentyessä rooli siirtyi täysin Suotamolle vuonna 2016.

Nyt Suotamo kertoo tarinansa Star Wars -maailmasta kirjassaan Roar! – Elämäni wookiena (WSOY), joka ilmestyy helmikuussa 2021. Suotamo on näytellyt Chewbaccaa tähän mennessä neljässä Star Wars -elokuvassa: Star Wars: The Force Awakens (2015), Star Wars: The Last Jedi (2017), Solo: A Star Wars Story (2018) sekä Star Wars: The Rise of Skywalker (2019).

Vuonna 2013 ulkomainen casting-toimisto etsi tuolloin salaiseen rooliin ”vähintään 210 senttimetriä pitkää miestä, kenellä on siniset silmät”. Yhteydenoton Suotamo sai tuolloin yllättävästä paikasta, nimittäin Suomen Koripalloliitolta, johon oli puolestaan otettu yhteyttä merten toiselta puolen. Myöhemmin selvisi, että rooliin harkittiin lopulta alle kymmentä vaatimukset täyttävää näyttelijää. Suotamo erottui edukseen joukosta muun muassa sen puolesta, miten hyvin hän oli omaksunut Chewbaccan liikekielen Star Wars -elokuvia opiskellessaan.

Koevideon tehtyään Suotamo sai kutsun Lontooseen, jonne päästyään hän sai melko nopeasti varmistuksen siitä, mihin rooliin häntä kaavailtiin. Suotamo oli tunnustautunut lapsuudestaan saakka itsekin intohimoiseksi Star Wars -faniksi, mutta tunteiden kirjo oli moninainen, kun hän sai tietää tulevansa tulkitsemaan Chewbaccaa.

– Olin silloin ajatellut, että kun minua pyydettiin koe-esiintymisessä esiintymään luolamiehenä, luulin, että se on joku pahis, jota pääsen esittämään. Kun sain tietää, että se on Chewbacca, olin aluksi pienen hetken vähän pettynyt, kun mietin, että olisin halunnut jotain uutta ja ihmeellistä. Mutta oli todella hölmöä ajatella näin, koska Chewbacca on ehdottomasti se, mitä kenen tahansa pitäisi toivoa, koska se on niin rakastettu ja niin ikimuistoinen.

Kun totuus roolista toden teolla valkeni Suotamolle, ei hän saattanut uskoa sitä todeksi. Näyttelijä myöntää, että asian uskominen on yhä tänäkin päivänä, lähes kahdeksan vuotta myöhemmin, vaikeaa käsittää.

– Kyllä tämä ainakin vielä tällä hetkellä näyttää olevan totta, enkä ole vielä herännyt tästä unesta. Se on ihan taianomainen asia, kun saa olla siinä puvussa.

Raadollisessa maailmassa selviää vain verkostoilla

Kun Suotamon elämä muuttui vuonna 2013, se muuttui nopeasti ja kertaheitolla. Suotamo painottaa, että hyvien ja laajojen yhteyksien luominen on kansainvälisessä elokuvabisneksessä kaiken a ja o. Verkostoituminen on ykkösprioriteetti lähes poikkeuksetta.

– Siellä on helppoa uppoutua siihen, että tässä on nyt tärkeintä se oman uran luominen, eikä rentona oleminen. Siinä on semmoista tiettyä painetta, kun astut siihen maailmaan ja alat miettimään niitä asioita.

34-vuotiaana kahden pienen lapsen isänä Suotamo on kuitenkin joutunut punnitsemaan viime vuosina halujaan kansainvälisille markkinoille suuntaamisesta. Suotamon perhe pitää pysyvää tukikohtaansa Helsingissä ja hänelle on tärkeää, että voi isänä olla läsnä lapsilleen.

Suhteiden luominen Hollywoodissa on elintärkeää, mutta toinen asia on se, onko todellisten ystävyyksien syntyminen siellä mahdollista.

– Se on hyvä kysymys. Luulen, että Amerikassa varsinkin on helppo luoda ystäviä, sillä kaikki ovat tietoisia siitä, että kuka tahansa kenet tapaat, saattaa olla se tulevaisuuden työnantaja tai bisneskumppani.

– Esimerkiksi olen ollut näiden elokuvien ohjaajien kanssa yhteydessä säännöllisesti, että lähetän aina terveisiä ja joskus he kysyvät minulta, että mitä kuuluu, että sillä tavalla pidetään yhteyttä, eikä sitä koskaan tiedä, mitä sieltä tulee poikimaan.

Joihinkin näyttelijäkollegoihinsa Suotamo on niin ikään säännöllisesti yhteydessä kaverillisissa merkeissä. Esimerkiksi tuoreimmista Star Wars -elokuvista tuttujen näyttelijöiden Daisy Ridleyn sekä Woody Harrelsonin kanssa työtoveruus on syventynyt ystävyydeksi.

Nimilista siitä, kenen kanssa Suotamo on tehnyt töitä tai ketä kaikkia hän on tavannut työnsä kautta, on vaikuttava. Yhteistöitä on tehty muun muassa Star Wars -legendojen Mark Hamillin, Harrison Fordin sekä edesmenneen Carrie Fisherin kanssa, sekä kuvauspaikalla hän on tavannut esimerkiksi Taru sormusten herrasta -ohjaajan Peter Jacksonin.

Ja missä Suotamo liikkuukaan, luo hän ympärilleen koomisia tilanteita. Näyttelijän mukaan esimerkiksi ensimmäinen keskustelu kollega Harrison Fordin kanssa sai nopeasti huvittavan käänteen.

– Kun tapasin hänet ensimmäisen kerran, menin sanomaan hänelle, etten ollut edes syntynyt vielä, kun teitte näitä elokuvia. Niin Harrison leikisti suuttui siitä, että hän haluaa vanhemman näyttelijän, että minä olen liian nuori tähän, Suotamo muistelee nauraen.

Hollywoodin ajatellaan usein olevan raaka ja armoton maailma, jossa menestyksen eteen tehdään käytännössä mitä vaan. Suotamon onni sekä toisaalta myös haaste on tässäkin suhteessa hänen pituutensa: merkittävän pitkänä näyttelijänä hän ei käytännössä taistele samoista rooleista kovinkaan monen muun näyttelijän kanssa.

– Kun kysyin aikoinaan Harrisonilta vinkkejä näyttelijänuralleni, hän sanoi, että ”sinulla hyvä asia on se, ettei ole kilpailijoita, kun olet niin pitkä”. Se oli tavallaan vitsi, mutta totta myös niin, että olen aina ollut vähän semmoinen omituinen yksilö, etten ole nähnyt sitä kilpailua. Näin pitkänä en kilpaile samanlaisista rooleista, eikä minulla ole välttämättä mahdollisuuttakaan samanlaisiin rooleihin kuin muilla.

– Sitten jos tilaisuuksia tulee päästä sinne, niin tietysti sitä sitten heittäytyy ja yrittää saada niitä rooleja. Mutta onhan se raadollinen maailma. Mutta ne asiat eivät oikein ole omissa käsissa, pitää vaan tehdä parhaansa ja yrittää.

Isyys sai punnitsemaan asioita uusiksi

Suuren maailman säihkeestä ja glamourista Suotamo on myös saanut osansa. Edellä mainittuja ovat gaalat ja ensi-illat pullollaan, mutta yksi asia niissäkin tilaisuuksissa on yllättänyt suomalaisen näyttelijän.

– Näet kaikkia näyttelijöitä, joita tunnistat elokuvista ja sarjoista, mutta kumma juttu: he näyttävät paljon lyhyemmiltä, kuin mitä he olivat televisiossa!

Vaikka loisteliaat juhlat ja gaalat vetäisivät puoleensa, Suotamo miettii osallistumisiaan aina tarkasti. Pienten lasten isänä tilanne on erilainen.

Vaikka merkittävä roolityö muutti elämää, on Suotamo kiitollinen siitä, että hän oli jo 27-vuotias sen saadessaan. Hän oli ehtinyt kasvaa aikuiseksi ja viettää täysin normaalia elämää, joten osasi pitää jalkansa maassa myös menestyksen osuessa kohdalle.

Nyt Suotamo ei malttaisi odottaa, että saisi esitellä työtään ja elokuvamaailmaa paremmin omille lapsilleen. Suotamolla ja hänen puolisollaan Milla Pohjasvaaralla on kaksi lasta: 3-vuotias poika Aatos sekä vajaan vuoden ikäinen tytär Hellä.

Puhuessaan pienistä lapsistaan isän ilme kirkastuu entisestään.

– Aatos on tosi kiinnostunut Chewbaccan äänistä ja hän kävi myös kuvauspaikalla. Hellä ei ehtinyt käymään niissä, mutta on tosi kiinnostunut iskän vitseistä noin niin kuin muuten sitten. Nauraa kukkuu-vitseilleni ja muille tällaisille. Odotan kyllä sitä, että pääsee esittelemään lapsille näitä elokuvia jossain vaiheessa.

Suotamon mukaan ainakin hänen poikansa taitaa jo tiedostaa jollain tasolla, että isä on esittänyt legendaarista Chewbaccaa miljoonien ihmisten näkemissä elokuvissa. Tai ainakin ajatellut vähintään, että kyseessä on isän suosima naamiaisasu.

– Se on kyllä ihan mahtavaa, ettei Aatos ole koskaan pelännyt Chewbaccaa. Muita hahmoja hän on kyllä pelännyt, kuten joulupukkia, joka on kyllä nyt ihan ykköstyyppi koska hän tuo mukanaan yllätyksiä.

– Odotan innolla, että jos tulee jotain muita projekteja vielä Star Warsissa, että saa viedä myös Hellän kuvauspaikalle ja näyttää vähän hänellekin sitä, mitä se on, mitä isä tekee.

Maailma pysähtyi viime vuonna, mutta Suotamoa kotiin vetäytyminen ei haitannut. Hellä oli juuri syntynyt ja Suotamo oli muutenkin suunnitellut haluavansa viettää vauva-aikaa yhdessä perheensä kanssa kotona Helsingissä.

Sillä Suotamon pojan ollessa pieni näyttelijä joutui matkustelemaan paljon ja olemaan jopa viikkoja kerrallaan pois kotoa.

– Se oli kyllä sellainen haaste, jota en muistele hyvällä. Kun lapset ovat pieniä, on kiva pystyä olemaan kotona. Nyt Hellän kanssa on saanutkin olla kotona, ja se on ihan erilaista, sillä molemmat vanhemmat ovat yhtä tärkeitä. Helläkin suostuu siihen, että iskä nukuttaa välillä tai muuta vastaavaa.

Vaikka rooleja ei löytyisi, paikoilleen ei jäädä

Vaikka kansainväliset markkinat ovat tällä hetkellä Suotamolle ykkösprioriteetti, kiinnostaisivat näyttelijää työt myös kotimaan kamaralla. Suomessakin häntä on kyselty erinäisiin projekteihin mukaan, joista hän kuitenkin kieltäytyi, sillä halusi viettää viime vuoden kotona pienen vauvansa kanssa.

Suotamo myöntää, että tulevaisuus jännittää. Tuleeko vielä rooleja ja jos tulee, niin millaisia. Lopulta Suotamo kuitenkin on elänyt jo tovin unelmaansa, josta hän ei nuorena uskaltanut edes täysin haaveilla pituutensa sekä vuosikausia sitten saadun kasvohalvauksen takia.

– Olisin yliopistossakin halunnut teatterilinjalle aluksi, mutta jättäydyin siitä sen takia, että olen pitkä, mutta myös koska ajattelin, että se (kasvohalvaus) tulisi esteeksi jossain vaiheessa. Mutta nyt sitä on oppinut elämään sen kanssa ja hyväksymään se, että meissä kaikissa on jotain vajavaisuuksia, että niiden kanssa pitää vaan tulla toimeen.

Vaikka rooleja ei tippuisi, ei Suotamo aikoisi jäädä paikoilleen makaamaan luovan työn urallaan. Vapaa-ajallaan hän on alkanut uutena harrastuksena tuottamaan musiikkia ja on hyvin kiinnostunut erilaisista äänistä. Toiveissa olisi, että joskus Suotamolla olisi myös tämän puolesta jotain julkaistavaa.

– Kun saisin päätettyä, että mitä se olisi: olisiko se albumi, vai joku yksittäinen biisi, vai mitä. Kyllä pyrin siihen koko ajan, että kehittäisin omaa tietoani sekä uskallusta tehdä se valmis teos.

Nyt kun Suotamon nuorimmainen on jo vähän isompi, on näyttelijäkin suunnannut jälleen katsettaan tulevaan. Suotamolla on Los Angelesissa agentti, joka pitää tutkaansa päällä rooleja varten, joihin Suotamo voisi olla sopiva.

Ja jos Suotamo saisi itse päättää, kokisi hän itselleen ominaisimmaksi vaihtoehdoksi tehdä koomisia rooleja.

– Ehkä olisin semmoisessa omimmillani, että pääsisin hauskuuttamaan ihmisiä. Semmoista tekisin mielelläni, mies pohtii virnistäen.

Uusia työtilaisuuksia metsästäessään Suotamo pyrkii kehittämään itseään kaikin tavoin – myös luovan alan ulkopuolella. Tällä hetkellä mies onkin erityisen iloinen uudesta taidosta, jota on päässyt opettelemaan ensimmäistä kertaa koskaan kunnolla.