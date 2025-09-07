Kreeta Salminen järkyttyneenä hallituksen leikkauksista: "Raivoa, vihaa, surua"

Näyttelijä Kreeta Salminen vieraili Huomenta Suomessa.
Näyttelijä Kreeta Salminen vieraili MTV:n Huomenta Suomessa kertomassa tulevasta ensi-illastaan Helsingin Lilla Teaternissa ja otti myös kantaa hallituksen budjettiriihen päätökseen leikata tukia elokuva-alalta. Salminen on järkyttynyt viime viikon uutisista.
– Raivoa, vihaa, surua. Tämä viikko on ollut järjetön. Hallitus on päättänyt leikata elokuvasäätiöltä seitsemän miljoonaa.
Salmisen mukaan kyseessä on pieni summa hallitukselle, mutta kotimaiselle elokuvalle se on katastrofi.
– Tämä tulee aiheuttamaan sen, että kotimaista elokuvaa ei kohta enää ole. Ensi-illat vähenevät puoleen, tuotantoyhtiöt menevät konkurssiin ja elokuvateattereita menee konkurssiin.
Salminen toteaa, että elokuvalla tuodaan rahaa valtiolle rahaa pikemminkin, kun otetaan sitä.
– Meidän pitää pitää ääntä tästä asiasta ja toivon, että asialle olisi jotain tehtävissä.
Kuinka Salmisesta tuli näyttelijä ja millaisia tulevaisuuden haaveita hänellä on? Katso koko haastattelu yllä olevalta videolta!