Alaikäinen ylitti itärajan luvatta, ollut venäläisten hallussa jo viikon: "Yhteistyö on hankalaa"

Alaikäinen käveli luvatta rajan yli Imatralta Venäjälle lähes viikko sitten. Häntä ei ole saatu vieläkään takaisin Suomeen.

Kaakkois-Suomen rajavartiosto havaitsi laittoman rajanylityksen Imatran Karhusuolla perjantaina 31. tammikuuta. Alaikäinen oli mennyt kävellen Imatralta Venäjälle maastorajan yli.

– Rajan yli kävellyt alaikäinen havaittiin kyllä valvontajärjestelmässä nopeasti, mutta valitettavasti häntä ei ehditty saamaan kiinni, kertoo tutkinnanjohtaja Matti Rantanen Kaakkois-Suomen rajavartiostosta MTV Uutisille.

Suomen puolella Imatran Karhusuon kohdalla ei Rantasen mukaan ole minkäänlaista korkeaa aitaa tai muuta merkittävää estettä, joka estäisi ihmisen menon rajan yli.

– Suomen puolella siinä rajalla ei mene kuin sellainen ihan matala, vanha piikkilanka. Se on aikanaan pystytetty lähinnä kotieläimiä varten, jotta ne eivät karkaisi Venäjälle, Rantanen sanoo.

Rajavyöhyke on merkitty selvästi varoituskylteillä. Vahingosta rajan ylittämisessä ei siis ollut kyse.

Alaikäisen ikä, sukupuoli tai kansalaisuus eivät Rantasen mukaan ole tässä vaiheessa julkista tietoa tämän nuoresta iästä johtuen.

Pitkä palautusprosessi edessä

Suomen viranomaiset ilmoittivat asiasta Venäjän puolelle rajavaltuutetulle heti, kun laiton rajanylitys havaittiin valvontajärjestelmässä.

– Käytännössä Suomen puolen rajavaltuutettu on Kaakkois‑Suomen rajavartioston komentaja ja Venäjän puolella se on tässä tapauksessa Viipurin rajavartioston komentaja, jotka viestivät keskenään ja sopivat, mitä missäkin tapauksessa tehdään, Rantanen kertoo.

Venäjän puolella alaikäinen on saatu rajavartioston tietojen mukaan kiinni. Häntä ei kuitenkaan ole vieläkään palautettu Suomeen.

– Palautusprosessi tietysti vie aikaa, kun maailmantilanne nyt on mitä on. Venäläisten kanssa yhteistyö on monella saralla aika hankalaa ja kankeaa nykyään, joten siinä palautuksessa voi sitten kestää vielä jopa viikkoja.

Alaikäisen vanhemmat on tavoitettu ja heidän kanssaan on tehty yhteistyötä heidän lapsensa palauttamiseksi takaisin Suomeen.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Suomessa Yle.

– Huoli on heillä suuri, kertoi Rantanen Ylelle vanhempien suhtautumisesta tilanteeseen.

Venäjän Suomen-suurlähetystö kommentoi MTV Uutisille saaneensa tietää alaikäisen luvattomasta rajanylityksestä vasta torstaina tiedotusvälineistä.

– Suomen ulkoministeriö, rajavartiolaitos tai muut suomalaiset viranomaiset eivät olleet yhteydessä suurlähetystöön tässä asiassa. Selvitämme tilannetta, Venäjän Suomen-suurlähetystöltä kommentoidaan.

Laittomat rajanylitykset harvinaisia

Rantanen kertoo, että laittomat rajanylitykset Suomesta Venäjän puolelle ovat harvinaisia ja niitä on vain muutama vuodessa.

– Pääsääntöisesti suunta on toisinpäin, eli että Venäjältä tullaan laittomasti Suomeen. Esimerkiksi viime vuoden tammikuussa tuli kerralla 18 ihmisen ryhmä Venäjältä Suomen puolelle.

Rantasen mukaan mikäli Suomesta karataan laittomasti Venäjälle, yleensä siihen liittyy sitten jotain mielenterveysongelmia tai esimerkiksi vankeustuomio jossakin EU-maassa, jolloin lähdetään Venäjälle pakoon.

– Tässä tuoreimmassa alaikäisen tapauksessa ei ole vielä motiivi tiedossa, Rantanen sanoo.

Voimassa olevan valtioneuvoston päätöksen mukaisesti Kaakkois-Suomen rajanylityspaikat Vainikkalaa lukuun ottamatta pysyvät suljettuina toistaiseksi.