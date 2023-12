BBC: Venäjä värvää turvapaikanhakijoita Suomen rajalta sotimaan Ukrainaan – näin Awadia huijattiin ja painostettiin

Venäjä on BBC:n selvityksen mukaan pidättänyt itärajan sulkeutumisen jälkeen rajojensa sisällä pakolaisia, joiden viisumi on vanhentunut. Pidätyksen jälkeen heidät on siirretty säilöön lähelle Ukrainan rajaa. Vasta rajan tuntumassa useimmille on selvinnyt, mihin heitä ollaan viemässä.