Uskotko vanhaan pornomyyttiin? Toimi näin, kun katsot aikuisviihdettä

Moni saattaa virheellisesti pitää pornosivustoja viruspesäkkeinä. Pornon katsominen puhelimella voi silti olla viisas teko tietoturvan näkökulmasta.

Onko mieleesi juurtunut myytti siitä, että pornosivustot olisivat haittaohjelmia viljeleviä viruspesäkkeitä? Tietoturva-asiantuntijan kommentit osoittavat, että näkemyksesi voi olla vanhentunut.

Vielä viime vuosikymmenen puolella uutisoitiin esimerkiksi suositulla Pornhub-pornosivustolla piilevästä pahansuovasta mainoksesta, joka levitti haittaohjelman mainosta klikanneiden ihmisten koneisiin.

Tietoturva-asiantuntija Petteri Järvisen mukaan pornosivustot ovat tietoturvan osalta mainettaan parempia.

Syynä on se, että heikko tietoturva karkottaisi asiakkaat.

– Se on bisnestä. Pornopalvelu pitää huolta maineestaan, koska se on niille elämän ja kuoleman kysymys, Järvinen sanoo.

Katso pornoa mieluummin puhelimella

Järvisen mukaan virukset edustavat nettirikollisuuden "vanhaa maailmaa". Virusten uhka oli suurempi silloin, kun pornoa ei voinut vielä katsoa muualta kuin tietokoneelta.

Pornon katseleminen mobiililaitteelta, kuten puhelimelta tai tabletilta, onkin Järvisen mukaan selvästi turvallisempaa kuin tietokoneella.

– Älypuhelimet ovat erittäin turvallisia teknisesti. Ne ovat paljon uudempaa suunnittelua kuin vanhat pöytäkoneet olivat. Ne ovat paljon suljetumpia ympäristöjä, ja niissä on vähemmän mahdollisuuksia väärinkäyttöön.

Vaikka pornosivustoilla vaanivat haittaohjelmat ovat nykyään harvinaisempia, voi niillä yhä piillä muita nettihuijauksia. Kuvituskuva.Shutterstock

Mobiililaitteiden etu pornon katselun turvallisuuden näkökulmasta on se, että niihin ei pysty itse asentamaan haittaohjelmia.

– Ohjelmien täytyy mennä sovelluskaupan kautta ja siellä on aika tiukka kontrolli nykyään.

Virusansojen sijaan pornosivustoilla voi kyllä yhä törmätä muihin vaaroihin.

– Tällä hetkellä ihmisiä kiusaavat lähinnä erilaiset huijaukset ja houkuttelut, eivät niinkään virukset, Järvinen sanoo.