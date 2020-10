Ulkomailta tulevat huijaussoitot ovat yleistyneet rajusti viime kuukausien aikana Suomessa. Moni on voinut huomata, kuinka puhelimen näytöllä vilkkuu esimerkiksi Portugalista tai Kreikasta saapuva puhelu.

Jennifer auttaa

Jenniferiksi esittäytynyt nainen kertoi Rouskulle, että hänenkin koneensa olisi todennäköisesti saastunut viruksista ja haittaohjelmista, ja se on todennäköisesti hakkerien valtaama.

Puheet ovat pötyä, sillä tarkoituksena on päästä utelemaan esimerkiksi käyttäjän pankki- ja sähköpostitietoja, konetta apuna käyttäen.

Huijari pyysi Rouskua asentamaan koneelle Any Desk -nimisen etähallintaohjelman. Aluksi Rousku antoi etäyhteyden muodostusta varten tarvittavan koodin tahallaan väärin, jotta asennus epäonnistuisi.

Keskusteltu on kuultavissa Rouskun tallentamalla Twitter-videolla.

Kellontarkka kelmi

– On se hyvä, että rikollisten täsmällisyyteen voi luottaa! hän irvaili tviitissään.

– Oli jännittävä huomata, miten hän yritti peitellä sitä, että hänellä todella on pääsy koneelleni. Hän ei halunnut sanoa suoraan, että on koneessa kiinni, vaikka itse käytinkin tällaista ilmaisua, Rousku kertoo.

Markku Rokers linjoilla

Hän huomautti juoneensa uppoutuneena uusille huijareille, että on saanut luvan asioida ainoastaan oman asiakaspalvelijansa kanssa.

Huijari pääsee tapausesimerkiksi

Jo nyt on selvinnyt, että huijareiden kyykytys on aikaa vievää puuhaa. Keskiviikkoon mennessä Rousku oli käyttänyt huijarien naruttamiseen yhteensä noin 12 tuntia vapaa-aikaansa.

Hänen mukaansa viranomaisten suurin huoli on se, että huijauksia on alkanut tulla jo myös suomen kielellä. Osa kehnoista ulkomaisista vedätysyrityksistäkin menee läpi ihmisille, joilla on aukkoja tietoturvaosaamisessa.