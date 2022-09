Daniellelta puuttuvat solisluut – näyttää videolla "juhlatemppunsa"

Danielle Lewisin, 33, videosta, jolla hän näyttää niin sanotun juhlatemppunsa, on tullut viraalihitti.

TikTok-videolla, jonka on nähnyt jo 1,4 miljoonaa ihmistä, Danielle esittelee, kuinka notkea hän on ilman solisluita. Voit katsoa yllä olevalta videolta Daniellen tempun. Daniellen tempusta uutisoivat sekä Caters että New York Post.