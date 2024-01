Snoop Doggin 24-vuotias tytär sai vakavan aivohalvauksen – purskahti itkuun kuultuaan asiasta sairaalassa

Broadus ei kertonut tarkemmin aivohalvauksesta tai toipumisestaan, mutta hänellä on ollut ennenkin ongelmia terveytensä kanssa. 6-vuotiaana hänellä diagnosoitiin lupus-autoimmuunisairaus.

Lupus on autoimmuunisairaus, jossa elimistön immuunijärjestelmä erehtyy pitämään terveitä kudoksia vieraina tunkeutujina ja hyökkää niiden kimppuun sen sijaan, että se kohdistaisi toimensa huonoihin bakteereihin ja viruksiin. Se aiheuttaa tulehduksen, joka voi vaikuttaa niveliin, ihoon, munuaisiin, verisoluihin, aivoihin, sydämeen ja keuhkoihin. Sairauteen ei ole tällä hetkellä parannuskeinoa.

Syyskuussa 2023 Broadus kertoi Peoplelle sairautensa kanssa käymästään taistelusta ja siitä, miten on voinut sen jälkeen, kun teki joitakin elämäntapamuutoksia.

– Olen voinut hyvin, paremmin kuin koskaan ennen. Kehoni ei ole kipeä. Kun sinulla on lupus, se on yksi tärkeimmistä asioistasi. Nivelet ovat kipeät, sinulla on niveltulehdus. Ja nyt en hitto vie valita polvistani, jaloistani, käsistäni tai selästäni, Broadus kertoi tuolloin.