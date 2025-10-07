Juuri nyt Avaa

Tieto oli yllätys, sillä McDavid tienaa sen myötä edelleen vähemmän kuin joukkuekaverinsa Leon Dreisaitl (14 miljoonaa dollaria kaudessa) ja selvästi vähemmän kuin juuri megasopimuksen tehnyt Minnesota Wildin Kirill Kaprizov (17 miljoonaa kaudessa).

– Puhelussa Moldaver tiedotti liigalähteiden mukaan Oilersin GM:lle Stan Bowmanille ja kiekkotoimintojen toimitusjohtajalle Jeff Jacksonille , että McDavid haluaa pitää vuotuisen keskiansionsa uudessa sopimuksessaan tismalleen siinä, missä se on edelliset seitsemän vuotta ollut, Johnston raportoi.

Connor McDavid tarjoutui itse jatkamaan sopimustaan Edmonton Oilersin kanssa vanhoilla ehdoilla.

Connor McDavid tarjoutui itse jatkamaan sopimustaan Edmonton Oilersin kanssa vanhoilla ehdoilla. 2023 NHLI

McDavid olisi yhtä hyvin voinut pyytää 19,1 miljoonaa dollaria, mikä on suurin sallittu summa, jonka yksi pelaaja voi seurassaan nykyisen työehtosopimuksen mukaan viedä. Se vastaa viidennestä seuran koko palkkakatosta.

Tällä eleellä McDavid siirtää nyt pallo Oilersille. Hänen sopimuksestaan säästyvillä rahoilla on tehtävä hankintoja, jotka tekevät seurasta viimein Stanley Cup -mestarin kahden finaalitappioon päättyneen kevään jälkeen. Aikaa tähän on nyt kevääseen 2028 asti.