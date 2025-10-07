Sopuhintaan kaksivuotisen jatkosopimuksen allekirjoittanut NHL-supertähti Connor McDavid yllätti Edmonton Oilersin seurajohdon totaalisesti.
Uutinen McDavidin uudesta sopimuksesta yllätti maanantaina yksityiskohdillaan: NHL:n kirkkain tähti suostuu jatkamaan samalla 12,5 miljoonaa dollaria kaudessa tuottavalla sopimuksella, joka oli kuitenkin vain kahden vuoden mittainen.
The Athletic -lehden toimittaja Chris Johnson kertoo kuukausia jatkuneen neuvottelun päättyneen yllättäen, kun McDavidin agentti Judd Moldaver soitti paikallista aikaa aamupäivällä Oilersin seurajohdolle.
– Puhelussa Moldaver tiedotti liigalähteiden mukaan Oilersin GM:lle Stan Bowmanille ja kiekkotoimintojen toimitusjohtajalle Jeff Jacksonille, että McDavid haluaa pitää vuotuisen keskiansionsa uudessa sopimuksessaan tismalleen siinä, missä se on edelliset seitsemän vuotta ollut, Johnston raportoi.
Tieto oli yllätys, sillä McDavid tienaa sen myötä edelleen vähemmän kuin joukkuekaverinsa Leon Dreisaitl (14 miljoonaa dollaria kaudessa) ja selvästi vähemmän kuin juuri megasopimuksen tehnyt Minnesota Wildin Kirill Kaprizov (17 miljoonaa kaudessa).