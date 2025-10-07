NHL-kausi 2025–26 alkaa Suomen aikaan tiistain ja keskiviikon välisenä yönä. MTV Urheilun NHL-asiantuntijat Lasse Kukkonen ja Jesse Joensuu vastailivat uuden sesongin alla suomalaisväritteisiin väitteisiin.

Kausi käynnistyy ensi yönä kolmella ottelulla. Kehissä on muun muassa sarjan hallitseva mestari Florida Panthers, joka kohtaa kotonaan Chicago Blackhawksin.

Panthers on kokenut kauden alla pahoja menetyksiä ja sen ylle nousee nyt isoja kysymysmerkkejä.

MTV Urheilun NHL-asiantuntijat Lasse Kukkonen ja Jesse Joensuu saivat eteensä neljä vahvasti suomalaisteemaista väitettä. Niissä pinnalle nousevat Florida Panthersin tilanne, Mikko Rantanen ja Dallas Stars, Patrik Laine ja se, kuka on nyt alkavalla kaudella suurin suomalaisyllättäjä.

Väite: Aleksander Barkovin ja Matthew Tkachukin poissaolot näkyvät: Floridan kolmas perättäinen mestaruus joutuu uhatuksi jo vaikeasti sujuvan runkosarjan aikana.

Kukkonen: Kyllä. Nyt heillä on runkosarjassa isompia haasteita kuin parilla edellisellä kaudella. Sieltä on kuitenkin kaksi isoa kulmapalasta sivussa.

Joensuu: Ei pidä paikkansa. Mestaruutta on vaikea puolustaa, mutta siellä on niin paljon johtajuutta Barkovin ja Tkachukin takana. He ovat toki täydellinen kombinaatio, kun on räiskyvä kaveri (Tkachuk) ja tuollainen aivan esimerkkitapaus (Barkov). Siellä on kuitenkin muun muassa Anton Lundellia ja Brad Marchandia olemassa. Heillä on noita kovan luokan kavereita. Voi olla jopa hyvä juttu, että muut joutuvat ottamaan vastuuta.

Tausta: NHL:n kahden edelliskauden mestari Florida Panthers menetti jo aiemmin tähtihyökkääjä Matthew Tkachukin pitkäksi toviksi sairastuvalle, kun Tkachuk kävi leikkauksessa.. Panthers koki kauden alla toisen tuntuvan takaiskun, kun joukkueen kapteeni Aleksander Barkov loukkasi polveaan yhteentörmäyksessä suomalaispuolustaja Niko Mikkolan kanssa. Barkovin koko runkosarja on nyt uhattuna.

Väite: Mikko Rantanen loistaa Suomen ykköstähtenä ja siivittää Dallas Starsin aina finaaliin asti.

Kukkonen: Kyllä ja ei. Rantanen loistaa ykköstähtenä kyllä, kun "Sasha" (Barkov) on sivussa. Mutta jos Stars ei vahvistu kauden aikana, he eivät mene finaaleihin. Sieltä puuttuu tiettyjä palasia.

Joensuu: Rantanen on Suomen selkeä ykköshevonen, kun Barkov on sivussa. Rantanen on oikeasti kansainvälisesti mitat täyttävä supertähti. Hän on urallaan aivan etsikkoajan äärellä, hänellä on asiat kunnossa ja hän saa pelata suomalaisten kanssa. Väitän, että Rantaselta nähdään todella kovaa jälkeä. Stars voi hyvin voittaa mestaruuden, mutta oleelliset kysymykset kääntyvät muun muassa siihen, että miten esimerkiksi Jamie Benn pystyy auttamaan joukkuetta.

Tausta: Rantanen, 28, siirtyi kesken viime kauden Colorado Avalanchesta ensin Carolina Hurricanesiin ja sieltä Dallasiin. Stars on yltänyt kolmella edelliskaudella konferenssifinaalivaiheeseen asti. Sen riveistä löytyy useita tähtipelaajia kuten Rantanen, Jason Robertson, Miro Heiskanen, Thomas Harley, Roope Hintz ja Jake Oettinger.

Väite: Patrik Laine takoo runkosarjassa yli 30 maalia ja on myös olympialaisissa Suomen ehdottomia kulmakiviä.

Kukkonen: Lähdetään siitä liikkeelle, että Pate is back ja noin myös käy.

Joensuu: Tuohon Laineen tilanteeseen kohdistuu paljon kysymysmerkkejä. Hän on ollut erinäköisten asioiden myötä julkisuudessa ja hänellä on ollut paljon haasteita elämässään. Jos nuo asiat ovat taustalla ja hän pystyy keskittymään jääkiekkoon, ei pitäisi olla mitään esteitä, etteikö noin voisi käydä. Hän on niin hyvä, että nuo ovat helppoja tavoitteita hänelle.

Tausta: Laine, 27, liittyi alkuvuodesta 2024 NHL:n ja pelaajayhdistys NHLPA:n hoito-ohjelmaan, kun hän haki apuja henkisen puolen vaikeuksiinsa. Kun Laine vapautui ohjelmasta, hänet kaupattiin Columbus Blue Jacketsista Montreal Canadiensiin. Hän loukkaantui viime kauden alla harjoitusottelussa, minkä jäljiltä hän palasi pelikentille vasta joulukuun alussa. Laine nakutti lopulta 52 runkosarjaottelussa tehot 20+13=33. Hän esiintyi positiivisesti NHL:n järjestämässä 4 Nations -turnauksessa, missä hänelle merkattiin kolmessa ottelussa tehot 0+3.

Väite: Matias Maccelli on Suomen suurin NHL-yllättäjä nyt alkavalla kaudella.

Kukkonen: Näin voi olla. Tuossa on mahdollisuudet olemassa sellaiseen 60-70 syötön kauteen. Toinen kenet haluan nostaa esille on Aatu Räty. Hän on tarraamassa Vancouverissa pelipaikkaan kiinni ja hänellä on mahdollisuus nousta pysyvästi NHL-tasolle.

Joensuu: Jos Maccelli yllättää, niin hänen pitäisi tehdä sellaiset 70 pistettä. Pystyykö hän siihen? Se riippuu varmasti paljon pelikavereista ja siitä, että pystyykö hän vakuuttamaan valmentajan kaikkien Toronto-paineiden alla. Nostan esiin Urho Vaakanaisen (New York Rangers), koska voi hyvinkin olla, että hän ottaa isoja askeleita isoissa valoissa. Hänellä on potentiaalia nousta esimerkiksi Leijonien aivan kirkkaaksi luottopuolustajaksi. Haluan mainita myös Lenni Hämeenahon. Olen harvoin nähnyt tuollaisia lahjakkuuksia. Jos hän vain saa fysiikkaansa eteenpäin, niin väitän, että hän tekee suomalaiseksi varsin merkittävän uran NHL:ssä.

Tausta: Väitteessä mainittu Maccelli, 24, siirtyi kesällä Utahista Toronto Maple Leafsiin. Hän oli ennen tätä tipahtunut varsin pieneen rooliin Utahin riveissä. Nyt hänellä on saumoja raivata tiensä jopa NHL-supertähden Auston Matthewsin rinnalle. Kukkosen mainitsema Räty, 22, pelasi viime kaudella sekä Vancoucer Canucksissa että AHL:ssä Abbotsford Canucksin riveissä. Vaakanainen, 26, siirtyi kesken viime kauden Anaheim Ducksista Rangersiin. Hänellä on sauma nousta aivan Rangersin avainpuolustajien joukkoon. Hämeenaho, 20, murtautui keväällä Leijonien MM-joukkueeseen. Hän vaihtoi kisojen jälkeen Ässistä NHL-seura New Jersey Devilsin organisaatioon.