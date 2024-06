Vaihtaako Teuvo Teräväinen maisemaa? Tuore NHL-pomo kiperän paikan edessä: "Emme voi saada kaikkia takaisin"

29-vuotiaan Teräväisen sopimus Carolinan kanssa päättyi kauden päätteeksi ja suomalaistähdestä on tulossa heinäkuun alussa vapaa agentti, jos hän ei solmi pian jatkosopimusta seuran kanssa.

Teräväinen on kiekkoillut seurassa jo kahdeksan kauden ajan ja suomalaistaituri on ollut yksi joukkueen tukipilareista. Teräväisen lisäksi myös Carolinan pitkäaikaisten luottopelaajien joukkoon lukeutuvien Seth Jarvisin , Martin Necasin , Brett Pescen ja Brady Skjein sopimukset ovat katkolla.

Hiljattain Carolinan uudeksi GM:ksi Columbukseen siirtyneen Don Waddellin tilalle palkattu Eric Tulsky onkin seuran kiperän sopimustilanteen vuoksi kesällä kovan paikan edessä. On selvää, että Carolina haluaa pitää luottopelaajansa joukkueessa, mutta helppoa se ei tule palkkakaton vuoksi olemaan.

CapFriendlyn mukaan Carolinalla on palkkakattonsa alla käytettävissä vielä noin 23,8 miljoonaa dollaria ensi kauden sopimuksia varten. Pelkästään Necasin, Pescen, Skjein ja Teräväisen juuri päättyneiden sopimusten arvo on noin 17,7 miljoonaa dollaria.

Kolmen miljoonan vuosipalkalla pelannut Necas tulee kuitenkin vahvojen peliesitystensä vähintäänkin tuplaamaan vuosipalkkansa seuraavan sopimuksensa myötä. Carolina joutuu myös avaamaan kukkaroaan Seth Jarvisille , joka on pelannut kolme edellistä kautta halvalla tulokassopimuksella ja saanee nyt reilun palkankorotuksen.

Lisäksi siirtorajalla seuraan tulleen Jake Guentzelin sopimus on katkolla. Carolina haluaa pitää tähtihyökkääjään riveissään.

– Yritämme sitä (jatkosopimusta) kovasti. Emme ole niin kaukana siitä. Olen optimistinen, että saamme sen tehtyä. Sitä ei kuitenkaan ole vielä tehty, ja meiltä alkaa loppua aika, Tulsky toteaa The Athleticille .

Kiperä sopimustilanne on asettanut Teräväisenkin tulevaisuuden ylle suuria kysymysmerkkejä. Tulsky myöntää, ettei voi taata Teräväisen jatkavan seurassa.

– Hän on myös yksi pelaaja, joka on viihtynyt meillä, rakastaa pelata Rod Brind’Amourin alaisuudessa, rakastaa pelitapaamme ja joukkuettamme. Emme kuitenkaan voi saada kaikkia heitä takaisin, jotka haluavat olla täällä, Tulsky sanoo.

Tulsky myöntää, että neuvotteluja suomalaistaiturin jatkosopimuksesta on kuitenkin käyty.

The Fourth Periodin toimittaja David Pagnotta kertoi X-tilillään, että on hyvän todennäköistä, että Teräväinen on suuntaamassa vapaille markkinoille.