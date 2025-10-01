NHL:n venäläistähden Kirill Kaprizovin tuore sopimus osoittaa alkuvuoden puheet Mikko Rantasen ahneudesta naurunalaisiksi, MTV Urheilun Ossi Karvonen kirjoittaa.

Mikko Rantasen, 28, siirto- ja sopimussoppa oli alkuvuoden 2025 kuumin puheenaihe NHL:ssä, ainakin suomalaisittain. Kun Rantanen kaupattiin ensin Coloradosta Carolinaan ja sitten Dallasiin, myös puheet suomalaistähden ahneudesta nousivat pintaan. Miksi Rantanen ei hyväksynyt Coloradon jatkosopimustarjousta? Miksi hän ei tarttunut Carolinan täkyyn?

Rantanen halusi hänelle sopivaan ympäristöön, Stanley Cup -voittajalle ja kahdesti 100 tehopisteen rajan rikkoneelle hyökkääjälle kuuluvalla dollaripinolla.

Lopulta hän otti kahdeksan vuoden ja 12 miljoonan dollarin kausiansiot takaavan paperin Dallasilta. Tämä oli allekirjoitushetkellä arvoltaan linjassa muihin supertähtiin verrattuna. Esimerkiksi Edmonton Oilersin saksalaistaituri Leon Draisaitl ansaitsee seuraavasta kahdeksasta kaudesta 14 miljoonaa dollaria kustakin.

Juttu jatkuu videon alla.

0:31 Mikko Rantanen tutustui jo Dallasin uuteen päävalmentajaan – esittää kainon toiveen.

Rantasen sopimussaagan yhteydessä puhuttiin myös NHL:n jatkuvasti nousevasta palkkakatosta ja sen vaikutuksista neuvotteluihin. Allekirjoitushetkellä massiiviselta kuulostava sopimus voi muuttua muutamassa vuodessa hieman kieli poskessa sanottuna "alelapuksi".

Rantasen kohdalla tämä tapahtui odotettua nopeammin: 30. syyskuuta eli eilen.

Minnesota Wildin kerrottiin solmineen kahdeksan vuoden ja 136 miljoonan dollarin arvoisen sopimuksen Kirill Kaprizovin kanssa. Paperi takaa 28-vuotiaalle venäläiselle 17 miljoonan dollarin kausiansiot.

Kaprizov on pelannut Rantasta puolet lyhyemmällä NHL-urallaan vain hieman suomalaista tehokkaammin. Sadan pisteen kausia hänellä on kasassa yksi.

Kesästä 2026 lähtien hän saa viisi miljoonaa dollaria suurempaa vuosipalkkaa kuin Rantanen. Tämä tekee 35 miljoonaa dollaria seitsemän kauden aikana.

Jos kaksikon tehokäyrät pysyvät nykyisillä tasoillaan, Rantanen pelaa tulevaisuudessa palkkakuopassa. Ja tiedän, että kuulostaa tyhmältä puhua palkkakuopasta NHL-miljonäärien kohdalla, mutta Pohjois-Amerikassa – jossa sopimuksien yksityiskohdat ovat julkisia – vertailu muihin pelaajiin on hyvin yleistä neuvottelupöydässä.

Kaprizovin tuore sopimus on uusi NHL-ennätys pelaajan kausiansion ja sopimuksen kokonaissumman osalta. Se saattaa aiheuttaa myös uuden rajapyykin rikkoutumisen. Kun Edmontonin megatähti Connor McDavid raapustaa jossain kohtaa nimensä uuteen, kaudella 2026–2027 alkavaan sopimukseen, sen vuosipalkka voi hyvinkin alkaa numerolla 2.