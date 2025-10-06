NHL-supertähti Connor McDavid jatkaa uraansa Edmonton Oilersilla lyhyellä sopimuksella.
Useat medialähteet Pohjois-Amerikassa kertovat McDavidin tehneen kahden vuoden jatkosopimuksen. McDavidilla oli jo sopimus alkavasta kaudesta, joten jatko pitää hänet Edmontonissa kevääseen 2028 asti.
McDavid tienaa vuodesta keskimäärin 12,5 miljoonaa dollaria eli saman, jonka hän sai edellisestä kahdeksan vuoden ja 100 miljoonan dollarin sopimuksestaan.
Vuosipalkka on pienempi kuin Oilersin toisella tähtipelaajalla Leon Draisaitlilla, joka ansaitsee 14 miljoonaa dollaria kaudessa.
Hiljattain venäläistähti Kirill Kaprizov teki Minnesota Wildin kanssa kahdeksan vuoden sopimuksen, joka tuo hänelle peräti 17 miljoonaa dollaria vuodessa. NHL:n työehtosopimuksen ylin sallittu vuosipalkka on 19 miljoonaa eli viidennes koko joukkueen maksimibudjetista.