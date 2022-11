Ukrainassa energiayhtiöiltä varaosat lopussa tärkeän infrastruktuurin korjaamiseen – MTV seuraa sotaa

Suomi toimittaa Ukrainalle uutta puolustustarvikeapua 55,6 miljoonalla eurolla

Ukrainalaisen viljan viennin mahdollistava sopimus jatkuu 120 päivällä

Kaksi ihmistä sai surmansa, kun Puolan itäosaan osui ohjus

Pekka Haavisto: Ohjuksen ampuja on yhä auki, käytännössä räjähdyksen alkuperästä on kolme mahdollisuutta

Sekä Venäjä että Ukraina ovat kiistäneet ampuneensa ohjuksen Puolan puolelle

Nato pitää tänään keskiviikkona tilanteesta hätäkokouksen

Puola on nostanut sotilasyksiköidensä valmiutta

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta 2022