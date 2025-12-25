Leon ensimmäinen joulumessu keskittyi uskonnolliseen saarnaan, eikä hän viitannut suoraan ajankohtaisiin asioihin.
Paavi Leo piti myöhään jouluaattoiltana ensimmäisen perinteisen jouluyön messunsa. Paavi sanoi Pietarinkirkossa Vatikaanissa toimitetussa messussa, että joulu on uskon, hyväntekeväisyyden ja toivon juhla.
Toukokuussa tehtävään valitun Leon ensimmäinen joulumessu keskittyi uskonnolliseen saarnaan, eikä hän viitannut suoraan ajankohtaisiin asioihin.
Paavi kuitenkin kritisoi messussa vääristynyttä taloutta, joka hänen mukaansa johtaa ihmisten kohtelemiseen kauppatavaroina.
Pietarinkirkkoon saapui kirkon edustajien ja diplomaattien lisäksi noin 6 000 ihmistä. Lisäksi tuhansia ihmisiä seurasi messua ulos pystytetyltä näytöltä sateisesta säästä huolimatta.
Leo on ensimmäinen yhdysvaltalaissyntyinen paavi katolilaisten johtajana. 70-vuotias Leo aloitti messunsa myöhemmin illalla kuin hänen iäkkäämmällä edeltäjällään, paavi Franciscuksella oli tapana.
Leon on määrä myös palata paavi Johannes Paavali II:n aikaiseen käytäntöön ja toimittaa uusi messu joulupäivänä.
Paavi Leo pitää joulupäivänä myös ensimmäisen urbi et orbi eli kaupungille ja maailmalle -puheensa. Urbi et orbi -puhe alkaa yhdeltä iltapäivällä Suomen aikaa.
