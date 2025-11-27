Kuusipäiväisen vierailun aikana paavi tapaa muun muassa Konstantinopolin patriarkan.
Paavi Leo aloittaa tänään ensimmäisen Italian ulkopuolelle suuntautuvan vierailunsa Turkista.
Kuusipäiväisen matkansa aikana roomalaiskatolisen kirkon johtaja vierailee myös Libanonissa.
Vatikaanin mukaan matkan teemoja ovat kristittyjen välinen yhteys eli ekumenia ja eri uskontojen välinen vuoropuhelu.
Paavi Leo tapaa vierailunsa aikana Turkin ja Libanonin presidentit Recep Tayyip Erdoganin ja Joseph Aounin sekä Konstantinopolin ekumeenisen patriarkan Bartolomeoksen, joka on ortodoksisen kirkon hengellinen johtaja.
Yksi matkan kohokohdista Turkissa on vierailu Iznikissä. Siellä järjestettiin 1 700 vuotta sitten kristittyjen ensimmäinen ekumeeninen kirkolliskokous, niin kutsuttu Nikean kirkolliskokous.
Yhä käytössä olevasta Nikean uskontunnustuksesta tunnettu kirkolliskokous pidettiin vuonna 325 ennen kristikunnan jakautumista idän ja lännen kirkkoihin.
Istanbulissa paavi Leo käy rukoilemassa kuuluisassa Sinisessä moskeijassa ja johtaa messun monitoimiareenalla.
Libanonissa paavi tapaa eri uskokuntien johtajia ja libanonilaisia nuoria sekä rukoilee Beirutin satamassa, missä tapahtui tuhoisa räjähdys vuonna 2020.
Leo on ensimmäinen yhdysvaltalaissyntyinen paavi katolilaisten johtajana. Hänet valittiin tehtäväänsä viime toukokuussa paavi Franciscuksen kuoleman jälkeen.