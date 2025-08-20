Liverpoolin supertähdelle historiallinen kunnianosoitus

Englannin ammattilaisjalkapalloilijoiden pelaajayhdistys valitsi Liverpoolin egyptiläisen hyökkääjän Mohamed Salahin viime kauden parhaaksi miesjalkapalloilijaksi.

Valinta oli historiallinen, sillä aiemmin kukaan pelaaja ei ole saanut palkintoa kolmea kertaa. Salah on aiemmin voittanut palkinnon kausien 2017–18 ja 2021–22 jälkeen.

Salah johdatti Liverpoolin viime keväänä Valioliigan mestariksi 29 maalillaan ja 18 syötöllään.

– Meillä oli hieno kausi ja se oli myös henkilökohtaisesti ehkä urani paras.

– En unelmoinut tällaisesta. Totta kai haaveilin nuorempana ammattilaisuudesta ja että voisin elättää perheeni. Kunnianhimon kasvaessa haaveet ja unelmat suurenevat, ja totta kai haluan saavuttaa urallani vielä paljon. Olen erittäin motivoitunut, Salah totesi.

Pelaajayhdistys valitsi Englannin parhaaksi naisjalkapalloilijaksi espanjalaisen keskikenttäpelaajan Mariona Caldenteyn. Caldenteylla oli merkittävä rooli, kun Arsenal juhli viime kauden päätteeksi naisten Mestarien liigan voittoa.

Caldentey teki viime kaudella kaikissa kilpailuissa yhteensä 19 maalia.