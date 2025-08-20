Liverpoolin supertähdelle historiallinen kunnianosoitus

29.13080472
Salah johdatti Liverpoolin viime keväänä Valioliigan mestariksi.
Julkaistu 20.08.2025 08:02
Toimittajan kuva

Joni Vainio

joni.vainio@mtv.fi

Englannin ammattilaisjalkapalloilijoiden pelaajayhdistys valitsi Liverpoolin egyptiläisen hyökkääjän Mohamed Salahin viime kauden parhaaksi miesjalkapalloilijaksi. 

Valinta oli historiallinen, sillä aiemmin kukaan pelaaja ei ole saanut palkintoa kolmea kertaa. Salah on aiemmin voittanut palkinnon kausien 2017–18 ja 2021–22 jälkeen.

Salah johdatti Liverpoolin viime keväänä Valioliigan mestariksi 29 maalillaan ja 18 syötöllään.

– Meillä oli hieno kausi ja se oli myös henkilökohtaisesti ehkä urani paras.

– En unelmoinut tällaisesta. Totta kai haaveilin nuorempana ammattilaisuudesta ja että voisin elättää perheeni. Kunnianhimon kasvaessa haaveet ja unelmat suurenevat, ja totta kai haluan saavuttaa urallani vielä paljon. Olen erittäin motivoitunut, Salah totesi.

Pelaajayhdistys valitsi Englannin parhaaksi naisjalkapalloilijaksi espanjalaisen keskikenttäpelaajan Mariona Caldenteyn. Caldenteylla oli merkittävä rooli, kun Arsenal juhli viime kauden päätteeksi naisten Mestarien liigan voittoa.

Caldentey teki viime kaudella kaikissa kilpailuissa yhteensä 19 maalia.

Lisää aiheesta:

Jamie Vardy ulos – huima taival päätökseenValioliigan paras pelaaja valittuEden Hazardin ura ohi – hiipunut supertähti julkaisi koskettavan kirjoituksen: "On sanottava seis"Manchester Unitedin kasvattitähti solmi lähes sadan miljoonan arvoisen jatkosopimuksen – yksi parhaiten tienaavista englantilaisistaChelsea päästi oman tähtikasvattinsa lipumaan Manchester Unitediin – siirtosumma voi kohota 70 miljoonaan euroonManchester City vahvisti Jack Grealishin siirron – rahaa liikkuu valtava määrä
ValioliigaJalkapalloUrheilu

Tuoreimmat aiheesta

Valioliiga