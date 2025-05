Huuhkajien pelaaja palaa Pikkuhuuhkajiin – Mika Lehkosuo avaa koko kuvion

Kyltymätön. Rohkea. Yhtenäinen. Ei arkaile, ei nöyristele.

Muun muassa näillä itseään tsemppaavilla kuvailuilla suuntaa Suomen alle 21-vuotiaiden miesten jalkapallomaajoukkue parin viikon päästä Slovakiassa alkavaan EM-lopputurnaukseen, joka on ikäluokalle vasta kautta aikain toinen suomalaisessa jalkapallossa. Pikkuhuuhkajien päävalmentaja Mika Lehkosuo julkisti 23 pelaajan kisajoukkueensa keskiviikkona ja iloitsi saatuaan mukaan lähes tulkoon kaikki haluamansa pelaajat.

– Kyltymättömät. Ne piti valita. Ja on aina herkkä paikka tehdä valintoja, joku joutuu aina jäämään kisoista pois. Tälläkin kertaa erittäin hyviä pelaajia joutui jättämään pois. Loppupeleissä olimme kuitenkin valmennustiimin kanssa aika lailla yhtä mieltä valinnoista, Lehkosuo valotti.

– Mukana on 18 pelaajaa, jotka karsinnoissa pelasivat eniten minuutteja, (loukkaantunutta) Tony Miettistä lukuun ottamatta. Eli saatiin se iskuryhmä mukaan. Ja joukkue on erittäin iskukykyinen. Ja kyltymätön, se on hyvä sana (kuvaamaan joukkuetta). Me emme ole tyytyväisiä (pelkästään) siihen, että pääsimme kisoihin. Haluamme enemmän, haluamme taistella jatkopaikoista. Paljon on nälkää, paljon on saavutettavaa.

Saman allekirjoittavat myös pelaajat.

– Tästä tulee varmasti unohtumaton reissu. Tämä on todella yhtenäinen joukkue, yhteishenki on parasta mitä itse olen jalkapallossa kokenut missään joukkueessa, totesi Naatan Skyttä.

– Mahdollisimman pitkälle haluamme mennä kisoissa. Lopputurnauksessa kaikki joukkueet ovat erittäin hyviä, mutta näen meillä olevan mahdollisuuksia, täydensi Casper Terho.

Peltola vaihtaa Huuhkajista Pikkuhuuhkajiin

Pikkuhuuhkajien päävalmentaja Mika Lehkosuo vierellään pelaajat Casper Terho (vas.) ja Naatan Skyttä.Lehtikuva

Avaustoppari Miettisen korvaajaa oli mietittävä, ja lopulta vastaus löytyi A-maajoukkueesta. Huuhkajissa jo parisen vuotta vahvasti vaikuttanut Matti Peltola tekee paluun kaksykkösiin, jossa pelasi viimeksi marraskuussa 2023. Peltola on MM-karsintoja pelaavien Huuhkajien riveissä ja vapautuu nuorten mukaan Huuhkajien 10. kesäkuuta pelattavan Puola-pelin jälkeen. Pikkuhuuhkajilla EM-avaus on 12. kesäkuuta Hollantia vastaan.

– Säännöt menevät niin, että jos hän pelaa minuutinkin Puola-pelissä, hän ei ole pelikelpoinen meidän ensimmäisessä pelissä. Sääntöjen mukaan välipäiviä pitää olla kaksi. Ja jos hän ei pelaa minuuttiakaan Puolaa vastaan, sääntöjen myötä hän on pelikelpoinen meidän Hollanti-pelissä. Mutta toki pitää muistaa, että hän on missannut siinä kaikki meidän harjoitukset, joten ehkä tällä hetkellä vaikea nähdä, että hänet laitettaisiin Hollantia vastaan avaukseen. Mutta lohkovaiheessa on sen jälkeen vielä kaksi peliä (Ukraina 15. kesäkuuta, Tanska 18. kesäkuuta) ja treenipäiviä, joten kyllä hän ehtii mukaan, Lehkosuo selvitti Peltolan tilannetta.

– Hän tulee mukaan taistelemaan pelipaikasta toppariosastolla, mutta toki pystyy pelaamaan koko puolustuslinjaa ja keskikentällä. Annetaan muillekin toppareille mahdollisuus vielä näyttää kyntensä, Lehkosuo muistutti vielä.

Kotimaan liigasta pelaajia on kuusi, joista puolet Ilveksestä (Oiva Jukkola, Kalle Wallius, Teemu Hytönen). Lehkosuo kiittelee paitsi Ilvestä, myös muita seurajoukkueita hyvästä yhteistyöstä ja ymmärryksestä.

– On tietysti valitettavaa, että (Suomessa) liiga jatkuu, taitaa olla ainoa Pohjoismaa, jossa pääsarja pyörii kisojen aikana. Mutta olen ollut tiiviissä yhteistyössä seuravalmentajien kanssa, he ovat tienneet tilanteen jo pitkään eikä siinä mielessä tilanne tullut yllätyksenä Ilveksellekään. Hyvässä yhteistyössä ollaan oltu, vastalauseita ei ole kuulunut oikeastaan mistään joukkueesta, ulkomailtakaan.