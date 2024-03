Suomalaislegenda joutui kuulemaan katsomosta järkyttävää puhetta – kohtasi kannattajat ottelun jälkeen: "Se ei mennyt hyvin"

– Toivon, että paikalla ei ollut lapsia todistamassa tätä. Ottelun jälkeen kävelin heidän luokseen ja kohtasin heidät. En voi sanoa, että se meni hyvin. Jouduin vain kestämään lisää solvaamista. Jalkapallon pitäisi olla turvallinen paikka kaikille ja en hyväksy tällaista käytöstä. Toivon todella, että seurauksia on luvassa ja tällaisesta käytöksestä tulee rangaistuksia, Sällström jatkoi.

Suomen maajoukkuejalkapalloilun kaikkien aikojen maalintekijä Sällström esitti tekstinsä lopussa kannattajille toiveen, että he ajattelisivat omaa käytöstään otteluissa ja millaisen esimerkin haluat asettaa peliä katsoville lapsille.

Sällström on pelannut suurimman osan urastaan Ruotsin kentillä ja nyt on menossa toinen pätkä Vittsjön riveissä. 35-vuotias hyökkääjä pelasi seurassa 2015-2018 ja nykyisestä jaksosta on alkamassa kolmas kausi.