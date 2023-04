Moscow Times: Venäjä on antanut potkut kenraalille, joka hävisi "sodan suurimman tankkitaistelun"

Muradovista on muotoutunut Venäjän laajalti epäonnistuneeksi tulkitun talvihyökkäyksen symboli ja sylkykuppi. Hän johti venäläisjoukkojen hyökkäystä Vuhledarin suunnalla, jossa ukrainalaissotilaiden mukaan käytiin "sodan suurin tankkitaistelu" .

– Muradov laittoi Venäjän armeijan toistuvasti hyökkäämään avomaastossa pienissä mekanisoiduissa muodostelmissa miinakenttien läpi. He eivät saavuttaneet mitään Vuhledarissa, totesi CNA:n Russia Studies -ohjelman johtaja Michael Kofman MT:lle.

Vuhledar piikki Venäjän kynnen alla

– Nämä henkilöt menettivät silloin huomattavan määrän ihmisiä ja kalustoa, eivätkä he kantaneet siitä mitään vastuuta. Nyt he hyökkäävät samalla keskinkertaisuudellaan Vuhledariin, Military Informant jatkoi.

Seuraajaksi huhuttu "epätavallista" valintaa

Venäläis- ja ukrainalaislähteet spekuloivat jo viime viikolla, että kenraaliluutnantti Sergei Kuzmenko korvaa Muradovin itäisen sotilaspiirin komentajana, kertoi tuolloin amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).