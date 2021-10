Brittihovin mustan lampaan prinssi Andrew'n on vastattava tänään seksuaalirikossyytöksiin New Yorkissa – näin hovin modernin ajan puistattavin skandaali on edennyt

Prinssi Andrew, 61, on määrä astua viimeistään tänään oikeuden eteen Yhdysvaltojen New Yorkissa. Kuuleminen liittyy siviilikanteeseen, jonka yhdysvaltalainen Virginia Giuffre on nostanut prinssiä vastaan.

Giuffre syyttää Andrew'ta seksuaalisesta hyväksikäytöstä, joka tapahtui vuonna 2001 hänen ollessaan 17-vuotias ja seksuaalirikoksista tuomitun, vuonna 2019 menehtyneen Jeffrey Epsteinin uhri.

Tänään on newyorkilaisoikeuden asettama viimeinen mahdollinen päivä kuulemiseen. Prinssi Andrew esiintyy oikeudessa valan velvoittamana todistajana, ei syytetyn ominaisuudessa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Keräsimme kokoon aikajanan, jossa selitämme, mistä tapauksessa on kyse.

1999

Independentin mukaan Andrew tapasi Epsteinin ensimmäistä kertaa vuonna 1999, kun kaksikon esitteli toisilleen yhteinen tuttava Ghislaine Maxwell. Niin ikään Maxwell on syytettynä Epsteiniin liittyen alaikäisten tyttöjen rekrytoimisesta sekä "groomingista" Epsteinin tai tämän ystävien hyväksikäytettäviksi.

Samana vuonna Andrew kutsui Epsteinin vierailulle äitinsä kuningatar Elisabetin loma-asunnolle Skotlannen Aberdeenshireen. Myöhemmin Andrew kuvaili näkevänsä Epsteiniä epäsäännöllisesti, korkeintaan kerran tai kaksi vuodessa.

2000

Vuonna 2000 Andrew, Maxwell sekä Epstein nähtiin yhdessä lomailemassa Donald Trumpin Mar-a-Lago Clubilla Floridan Palm Beachilla. Epstein ja Maxwell osallistuivat samana vuonna kuningatar Elisabetin järjestämiin juhliin Windsorin linnassa, joissa juhlittiin Andrew'n 40-vuotissyntymäpäivää, prinsessa Annen 50-vuotissyntymäpäivää, kuningataräiti Elisabetin 100-vuotissyntymäpäivää sekä prinsessa Margaretin 70-vuotissyntymäpäivää.

2001

Andrew'ta kohtaan syytöksiä esittäneen amerikkalaisen Virginia Giuffren, ent. Robertsin, mukaan hänet pakotettiin harrastamaan seksiä prinssi Andrew'n kanssa kolmesti vuonna 2001. Giuffren mukaan hän tapasi Andrew'n ensimmäistä kertaa Maxwellin asunnolla Lontoon keskustassa. Hän oli tuolloin 17-vuotias. Giuffren mukaan hän harrasti seksiä toistamiseen Andrew'n kanssa Epsteinin asunnolla Lontoossa sekä kolmannen kerran Epsteinin yksityissaarella Karibialla.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

2008-2011

Vuonna 2008 Epstein tuomittiin alaikäisten prostituutiosta 18 kuukaudeksi vankilaan. Epstein vapautui vuonna 2010 ja pian vapautumisensa jälkeen hänet sekä prinssi Andrew kuvattiin yhdessä New Yorkin Central Parkissa. Vuosia myöhemmin mediassa julkaistiin myös kuva, jossa Andrew on kuvattuna Epsteinin kartanon ovelta vilkuttamassa naiselle Epsteinin noustessa kuljettajan ajamaan autoon. Kuva on tiettävästi otettu 6. joulukuuta vuonna 2010.

Kyseenalaisten Central Park -kuvien julkaisun jälkeen Andrew luopui roolistaan Iso-Britannian kaupankäynnin edustajana vuonna 2011.

2015

Vuonna 2015 Buckinghamin palatsi kiisti Andrew'n syyllistyneen mihinkään rikolliseen tai epäsopimattomaan sen jälkeen, kun Andrew'n nimi tuotiin esille yhdysvaltalaisen oikeuden papereissa liittyen Epsteiniin. Tuolloin nimeämätön nainen, joka sittemmin paljastui Virginia Giuffreksi, kertoi floridalaiselle oikeudelle toimitetuissa dokumenteissa joutuneensa pakotetuksi seksiin prinssi Andrew'n kanssa ollessaan 17-vuotias, mikä on Yhdysvalloissa alle suojaikärajan.

Anderw kiisti myös itse syytökset, jotka poistettiin yhdysvaltalaisista oikeusasiakirjoista tuomarin päätöksellä saman vuoden huhtikuussa.

2019

Vuonna 2019 julkaistiin uusia oikeuden dokumentteja, joiden mukaan toinen Epsteinin väitetty uhri Johanna Sjoberg syytti Andrew'ta rintojensa koskettelusta kaksikon istuessa sohvalla Epsteinin Manhattanilla sijainneessa asunnossa vuonna 2001. Väitteet kiistettiin jälleen Buckinghamin palatsin toimesta. Myös Giuffre esitti omia syytöksiään julkisuudessa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Vuoden 2019 elokuussa pidätetty Epstein löydettiin kuolleena sellistään. Kuolemansyyntutkijan mukaan seksikaupasta syytetty Epstein tappoi itsensä hirttäytymällä. Epsteinin kuoleman jälkeen Buckinghamin palatsi julkaisi tiedotteen, jonka mukaan Andrew oli "tyrmistynyt selvityksistä koskien Jeffrey Epsteinin väitettyjä rikoksia". Anderw julkaisi myös oman tiedotteensa, jossa hän totesi, että sinä aikana, minkä hän vietti Epsteinin kanssa, hän ei "koskaan huomannut tai todistanut merkkejä käytöksestä, joka lopulta johti pidätykseen".

Samassa kuussa Epsteinin yksityiskoneen lentäjä David Rodgers esitti väitteitä, joiden mukaan prinssi Andrew oli aikoinaan samoilla lennoilla Epsteinin sekä Giuffren kanssa. Brittilehti The Sun uutisoi samoihin aikoihin, että Rodgersin todistuksen mukaan vuoden 2001 huhtikuussa Epstein, Andrew sekä tuolloin 17-vuotias Giuffre matkustivat yhdessä Neitsytsaarille.

2019 marraskuussa skandaali Andrew'n ympärillä syveni entisestään, kun hän antoi BBC:lle kuuluisan televisiohaastattelunsa toimittaja Emily Maitlisille. Haastattelussa prinssi muun muassa totesi, ettei hänellä "ole mitään muistikuvaa" siitä, että hän olisi koskaan tavannut Giuffrea. Hän myös perusteli, ettei voinut olla harrastamassa seksiä Giuffren kanssa maaliskuussa 2001, sillä hän oli juuri samana päivänä ollut Pizza Expressissä tyttärensä prinsessa Beatricen kanssa.

Hän myös kiisti Giuffren väitteet siitä, että olisi ollut koskaan baarissa Giuffren kanssa, joka omissa lausunnoissaan muisteli prinssin "tippuneen hikeä" heidän ollessaan yhdessä lontoolaisessa baarissa vuonna 2001. Andrew'n vastaväitteen mukaan hänen ei ole mahdollista nykyään hikoilla äärimmäisen adrenaliiniryöpyn takia, jonka hänen kehonsa koki kun Andrew'ta ammuttiin Falklandin sodassa ennen vuotta 2001.

Haastattelussa Andrew totesi, ettei hän kadu ystävyyttään Epsteinin kanssa mutta myönsi, ettei hänen olisi pitänyt mennä tapaamaan tätä New Yorkiin vuonna 2010, jotta "hän voisi lopettaa ystävyyden". Hän ei osoittanut lainkaan empatiaa Epsteinin uhreja kohtaan.

Sekä Iso-Britanniassa että ympäri maailman prinssi Andrew'n esiintymistä haastattelussa kuvattiin katastrofaaliseksi. Haastattelun seurauksena useat tahot toistensa perään päättivät yhteistyön prinssin kanssa, joka lopulta ilmoitti marraskuun lopussa vetäytyvänsä kuninkaallisista tehtävistään.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Joulukuussa puolestaan Giuffre antoi oman haastattelunsa BBC:lle, jossa hän pyysi Iso-Britannian kansalaisia puolelleen.

– Tämä ei ole joku likainen seksikertomus. Tämä on kertomus ihmiskaupasta. Tämä on kertomus hyväksikäytöstä ja tämä on kertomus teidän kuninkaallisestanne, Giuffre totesi haastattelussa.

2021

Muutaman viime vuoden aikana Andrew on elänyt käytännössä poissa julkisuudesta, lukuun ottamatta isänsä prinssi Philipin hautajaisia huhtikuussa 2021.

Elokuussa 2021 Virginia Giuffre nosti siviilikanteen prinssi Andrew'ta vastaan, syyttäen tätä seksuaalisesta hyväksikäytöstä. New Yorkin oikeuteen toimitetussa kanteessa todetaan, että Giuffren mukaan Andrew oli tietoinen hänen iästään sekä siitä, että hän oli seksikaupan uhri kun hänet pakotettiin seksiin Andrew'n kanssa vuonna 2001.

Puolustusasianajaja Andrew Brettler edusti prinssiä syyskuussa virtuaalisesti järjestetyssä etäkuulemisessa. Brettlerin mukaan Andrew ei ollut saanut kannetta omaan tarkasteluunsa sovitusti kuukautta ennen ja kuvasi sitä "perusteettomaksi, ei-elinkelpoiseksi sekä mahdollisesti laittomaksi".

Lokakuussa puolestaan uutisoitiin, että kuningatar Elisabet rahoittaa yksityisesti Andrew'n oikeudenkäyntikuluja. Tuolloin Insiderin julkaisemassa selvityksessä kerrottiin, että prinssin puolustusasianajaja Brettler veloittaa yli 1700 euroa tunnilta. Asianajajan lopullinen palkka tulee todennäköisesti olemaan miljoonia, sillä tapauksen käsittelyn uskotaan kestävän kuukausia tai jopa vuosia.