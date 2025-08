Prinssi Harry vastaa väitteisiin nyrkkitappelusta prinssi Andrew'n kanssa – ja törkykommentista, jonka kohde oli Meghan

Prinssi Harry kiistää olleensa nyrkkitappelussa setänsä prinssi Andrew'n kanssa.

Tuoreiden kirjaväitteiden mukaan prinssi Harry olisi ajautunut nyrkkitappeluun setänsä prinssi Andrew'n kanssa vuonna 2013.

Väitteet esitettiin tuoreessa Andrew Lownien Entitled: The Rise and Fall of the House of York -kirjassa, jonka mukaan "kiivas riita" olisi saanut alkunsa perhetapaamisessa, kertoo People.

Riidan syynä olisi ollut kirjan mukaan jokin, mitä "Andrew oli sanonut Harryn selän takana". Kirjassa kerrotaan, että riita olisi edennyt nyrkkitappeluun, josta Andrew poistui nenä verisenä.

Kirjassa niin ikään väitetään, että Andrew olisi sittemmin myös kyseenalaistanut Harryn suhteen tämän puolisoon herttuatar Meghaniin. Väitteiden mukaan Andrew olisi kutsunut Meghania opportunistiksi ja arvioinut, ettei liitto tulisi kestämään.

Prinssi Harryn tiedottaja kiistää kirjassa esitetyt väitteet.

– Voin vahvistaa, että kumpikaan noista asioista ei ole totta. Prinssi Harry ja prinssi Andrew eivät ole koskaan tapelleet fyysisesti eikä prinssi Andrew ole esittänyt kyseisiä kommentteja Sussexin herttuattaresta prinssi Harrylle, tiedottaja kommentoi.

Harryn edustajat kertovat prinssin aikovan viedä asian eteenpäin. Ensimmäiset otteet Lownien kirjasta julkaistiin brittiläisessä Daily Mail -lehdessä.

– Daily Mailin artikkelissa esitetyt väitteet ovat niin törkeitä, vahingollisia ja loukkaavia, että voin vahvistaa, että prinssi Harryn asianajaja on lähettänyt Mailille juridisen kirjeen.

Lähteiden mukaan prinssi Harry ja herttuatar Meghan olisivat halunneet tehdä pesäeroa prinssi Andrew'hun pitkään.

Teoksen mukaan 65-vuotiaan Andrew'n suhde myös Harryn isoveljeen prinssi Williamiin olisi huonontunut merkittävästi vuosien varrella. Kirjassa kerrotaan, että William olisi jo pitkään yrittänyt saada Andrew'n muuttamaan pois Royal Lodge -kartanostaan, joka on ollut kertoman mukaan hovin kulisseissa kuuma peruna vuosien ajan.

Prinssi Andrew vetäytyi kuninkaallisista velvollisuuksistaan vuonna 2019 esiinnyttyään BBC:n Newsnight-ohjelman haastattelussa, josta syntyi valtava kohu.

Haastattelussa Andrew vastasi häneen kohdistuneisiin syytöksiin yhdysvaltalaisen Virginia Giuffren seksuaalisesta hyväksikäytöstä tämän ollessa alaikäinen sekä ystävyyssuhteestaan tuomittuun seksuaalirikolliseen Jeffrey Epsteiniin. Andrew pyrki puolustautumaan haastattelussa epäuskottavien väitteiden varjolla eikä osoittanut empatiaa Epsteinin uhreja kohtaan, mikä sai aikaan valtavan julkisen raivon.

Virginia Giuffre nosti Andrew'ta vastaan siviilikanteen Yhdysvalloissa vuonna 2021. Giuffren väitteiden mukaan hän joutui paritetuksi Andrew'lle Epsteinin kautta ollessaan 17-vuotias. Juttu soviteltiin lopulta oikeussalien ulkopuolella summasta, jota ei ole kerrottu julkisuuteen.

Prinssi Andrew on Harryn ja Williamin isän kuningas Charlesin pikkuveli.