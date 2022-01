Prinssi Andrew menetti kuninkaallisen elämänsä ja joutuu oikeuden eteen – näin tapaus etenee: "Lakimiehet saattavat yrittää päästä käsiksi jopa kuningattareen"

/All Over Press

/All Over Press

Haastattelu sai ympäri maailman murskaavan vastaanoton, jonka johdosta Andrew lopulta vetäytyi kuninkaallisista velvollisuuksistaan. Andrew on kiistänyt kaikki häneen kohdistuneet syytökset ja todennut toistamiseen, ettei muista koskaan tavanneensa Giuffrea. Prinssin on myös kerrottu ajatelleen haastattelun jälkeen, että se oli mennyt hyvin.

Floridalaisen asianajaja Spencer Kuvinin, joka on edustanut yhdeksää oletettua Epsteinin seksikaupan uhriksi joutunutta, arvioi, että Andrew'n tilanne on brittihovin muillekin jäsenille katastrofaalinen.

– Andrew'n tuhoisa BBC:n Newsnight-haastattelu tulee vainoamaan häntä. Hän mainitsi vaimonsa sekä tyttärensä. He kaikki saattavat nyt joutua todistamaan. Lakimiehet saattavat yrittää päästä käsiksi jopa kuningattareen. En epäile, etteivätkö he tekisi niin, mutta koska hän on hallitsija, se on melkein mahdotonta.