Uutuusdokumentti raivostutti britit entisestään – prinssi Andrew'lla kuvataan olleen erittäin läheinen suhde Ghislaine Maxwellin kanssa: "He ajattelivat olevansa koskemattomia"

Tammikuussa 2022 ilmestyneen ITV:n dokumentin Ghislaine, Prince Andrew and the Paedophile mukaan loppuvuodesta 2021 seksuaalirikoksista tuomittu brittiperijätär Ghislaine Maxwell tapasi vierailla prinssi Andrew'n luona usein – jopa neljä kertaa saman päivän aikana, kertoo The Sun.

Dokumentissa esitetyt väitteet ovat herättäneet runsaasti kritiikkiä varsinkin brittikatsojien keskuudessa. Andrew on Iso-Britannian kuningatar Elisabetin kolmas lapsi.

Yhdysvaltalainen Virginia Giuffre on esittänyt syytöksiä, joiden mukaan hän olisi joutunut alaikäisenä edesmenneen yhdysvaltalaisen liikemiehen Jeffrey Epsteinin pyörittämän seksikaupparingin uhriksi. Giuffren mukaan hänet pakotettiin harrastamaan seksiä prinssi Andrew'n kanssa kolmesti 2000-luvun alussa – kun hän oli vielä 17-vuotias.

Varsinkin Twitterissä keskustelu tuoreesta dokumentista on käynyt kuumana.

– Tämä on kamalaa, mutta mielestäni on hauskaa, miten typerä hän (Andrew) todella on. Hän ei pelkästään suostunut haastatteluun, vaan antoi myös mitä naurettavimpia vastauksia, joita edes koomikko ei olisi keksinyt, eräs kommentoija toteaa viitaten Andrew'n katastrofaaliseksi pidettyyn BBC-haastatteluun vuodelta 2019, jossa prinssi vastasi häneen kohdistuneisiin syytöksiin.

– Tämä ei yllätä minua yhtään. Tapa, jolla Buckinghamin palatsin vartija kertoi Ghislaine Maxwellin kulkeneen sisään ja ulos niin paljon kuin halusi, kertoo kaiken, toinen toteaa.

– He kaikki ajattelivat olevansa koskemattomia. He myös ajattelivat meidän olevan tyhmiä. Tarkoitan, se Newsnightin haastattelu oli hirvittävä.

Dokumentissa hovin entinen vartija Paul Page kertoo epäilleensä, että Maxwell ja Andrew olivat keskenään myös suhteessa.

– Tavasta, jolla hän sai kulkea edestakaisin palatsiin ja sieltä pois kuten halusi sai meidät epäilemään, että hänellä saattoi olla intiimi suhde prinssi Andrew'n kanssa, Page kertoo.

Dokumenttia varten haastateltiin useita henkilöitä, joista yksi oli Maxwellin veli Ian Maxwell. Oman, itkuisen haastattelunsa aikana Ian Maxwell kuvailee hänen siskonsa ja prinssi Andrew'n olleen "hyviä ystäviä" keskenään, sillä Maxwell ei veljen mukaan ollut kiinnostunut ihmisten titteleistä.

– Hän ei sietänyt paskaa keneltäkään, Ian Maxwell kertoo dokumentissa.

– Luulen, että Andrew piti sitä melko virkistävänä.

Yksi katsojia eniten hätkähdyttänyt hetki dokumentissa on, kun toimittaja Ranvir Singh käy läpi Epsteinin pahamaineista "black bookia", jonka yhteystiedoista hän löytää myös prinssi Andrew'n. Kuninkaallisen nimen perästä löytyy dokumentin mukaan 16 puhelinnumeroa. Singh soittaa dokumentissa yhteen numeroista, saaden vastaukseksi vastaajaviestin, jonka ääni kuulostaa prinssi Andrew'lta.

Haastattelussa on myös Andrew'n entinen naisystävä Victoria Hervey, joka väittää Maxwellin käyttäneen häntä "syöttinä" etsiessään tyttöjä Epsteinia varten.

Häpäisty prinssi Andrew on ajautunut väitteiden jälkeen syvälle skandaaliin, jonka myötä hänen elämänsä ei hyvin todennäköisesti tule enää koskaan palaamaan entiselleen. Tammikuun alussa uutisoitiin, että Andrew'ta vastaan nostettu siviilikanne Virginia Giuffren toimesta etenee siviilioikeudenkäyntiin Yhdysvalloissa. Tämän myötä Buckinghamin palatsi tiedotti, että Andrew menettää sotilasarvonsa ja häntä ei puhutella jatkossa enää "hänen kuninkaallisena korkeutenaan". Andrew ei myöskään edusta enää missään kuninkaallisissa tehtävissä.

– Yorkin herttua ei ota vastaan enää mitään julkisia tehtäviä ja hän puolustautuu tässä tapauksessa yksityisenä kansalaisena, Buckinghamin palatsin tiedotteessa kerrottiin.

Asiantuntijoiden mukaan tilanne on brittihovin kuninkaalliselle perheelle katastrofaalinen. Skandaali heittää erittäin synkän varjon vuoteen 2022, jonka pitäisi olla kuningatar Elisabetin valtakauden 70-vuotisjuhlavuosi. On kuitenkin erittäin todennäköistä, että myös muut kuninkaallisen perheen jäsenet joutuvat osallistumaan Andrew'n oikeudenkäyntiin, mikäli tapausta ei sovitella.