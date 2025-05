Herttuatar Meghan venytti kuningatar Elisabetin linjausta – tittelinkäytöstä repesi prinssi Williamin raivo

Herttuatar Meghan käyttää lähteiden mukaan yksityisesti hänen kuninkaallinen korkeutensa -titteliä, vaikka kuningatar Elisabet teki eläessään linjauksen asian suhteen Harryn ja Meghanin osalta.

Kun prinssi Harry ja herttuatar Meghan jättivät brittihovin ja kuninkaalliset velvollisuutensa alkuvuodesta 2020, linjasi kuningatar Elisabet, ettei pariskunta enää muodollisesti edusta Ison-Britannian monarkkia ja näin ollen Harryn ja Meghanin menettävän "hänen kuninkaallinen korkeutensa" -tittelinsä.

Hiljan tuli ilmi, että Elisabetin linjauksesta huolimatta Meghan on kaikessa hiljaisuudessa käyttänyt itsestään "hänen kuninkaallinen korkeutensa" -titteliä jo usean vuoden ajan yksityisesti. Asiasta uutisoi muun muassa BBC.

Tämä tuli ilmi, kun yhdysvaltalaisen kosmetiikkayrittäjän Jamie Kern Liman podcastin Youtube-tilillä julkaistiin video, jossa muun muassa esiteltiin Meghanilta yli vuosi sitten tullutta lahjakoria ja sen mukana tullutta korttia.

– Terveisiä hänen kuninkaalliselta korkeudeltaan Sussexin herttuattarelta, kortissa luki.

Kortin lisäksi lahjakorissa oli jäätelöä sekä itsetehtyä mansikkahilloa.

Meghanin kanssa tehty podcast-jakso julkaistiin huhtikuun lopussa. Keskustelussa Lima kertoi, että Meghanilta saatu kori oli toimitettu hänen kotiinsa.

Meghania ja Harrya läheisten lähteiden mukaan Meghan ei olisi tällä tavoin toiminut kuningatar Elisabetin päätöstä vastaan, sillä hän ei käytä hänen kuninkaallinen korkeutensa -titteliä kaupallisiin tarkoituksiin, vaan ainoastaan yksityisesti. Sama pätee lähteiden mukaan Harryyn.

Alkuvuodesta 2025 Meghan lanseerasi uuden As Ever -brändinsä, joka keskittyy ruokaan, puutarhanhoitoon ja harkittuun elämiseen. Brändinsä myötä Meghan myy muun muassa hilloja, hunajaa sekä teetä.

Koska As Ever -brändiä ei ollut lanseerattu vielä silloin, kun Lima sai lahjakorin Meghanilta, ei hänen kuninkaallinen korkeutensa -titteliä lähteiden mukaan käytetty brändin tai Meghanin tuoreen Netflix-sarjan With Love, Meghan markkinoimiseen.

Myös Meghanin edustajat ovat kiistäneet Meghanin käyttävän hänen kuninkaallinen korkeutensa -titteliä.

Kun prinssi Harry ja herttuatar Meghan astuivat syrjään kuninkaallisesta elämästään tehtiin selväksi kuningatar Elisabetin päätös, ettei pariskunta enää käyttäisi hänen kuninkaallinen korkeutensa -titteleitään.

Expressin haastattelema pr-asiantuntija Mark Borkowski kertoo hänen kuninkaallinen korkeutensa -tittelin olevan ehdottomasti "sosiaalista pääomaa".

– Olen varma, että hänen henkilökohtainen avustajansa käyttää sitä varmistaakseen, että Meghan saa ravintoloiden parhaat pöydät. Tietenkin sillä on painoarvoa ja hän (Meghan) tietää sen painoarvon, Borkowski arvioi.

– Se antaa eräänlaisen alitajuntaisen mielikuvan siitä, että hänellä on yhä yhteyksiä Ison-Britannian kuninkaalliseen perheeseen, mikä on maailmanlaajuisesti, ja varsinkin Amerikassa, voimakas brändi. Tämä on voimapeliä.

Samalla, kun Meghanin "peliliike" on nostattanut monien kulmakarvoja, on se lähteiden mukaan kumonnut Harryn isoveljen prinssi Williamin kupin nurin. Williamia läheiset lähteet kertovat Daily Beastin mukaan, että tämä saattaisi ryhtyä toimiin asian suhteen jonain päivänä, kun hänestä tulee kuningas.

– Ei ole mahdollista, että kuningas William sietäisi tätä. Tittelit poistetaan, kun hänestä tulee kuningas. Siihen löydetään keinot, lähteet kertovat.

Veljesten isä kuningas Charles ei lähteiden mukaan halua tai aio asiaan puuttua, mutta William on toista maata.

– Hän inhoaa ja halveksuu Harrya ja Meghania joka solullaan. Hän uskoo heidän pettäneen sen kaiken, mitä kuninkaallinen perhe edustaa ja ajatus siitä, että he käyttävät kuninkaallista asemaansa käyntikorttinaan raivostuttaa häntä.

Asia ei ole lainkaan yksinkertainen. Kuninkaallisten arvonimien poistamiseen liittyviä lakeja tai käytäntöjä ei ole tarkasti määritelty. Aiempia esimerkkitapauksia ovat olleet tilanteet, joissa henkilö on avioitunut kuninkaallisen perheen jäsenen kanssa ja sittemmin eronnut, jonka myötä titteli on menetetty.

Näin kävi aikoinaan muun muassa prinsessa Dianalle kun hän erosi Charlesista. Myöskään prinssi Andrew'ta ei enää puhutella "hänen kuninkaallisena korkeutenaan" johtuen takavuosien hyväksikäyttöepäilyistä.

Prinssi Harrylta ei voida myöskään riisua hänen prinssi-titteliään, sillä se on hänen syntymäoikeutensa. Sussexin herttuan ja herttuattaren arvonimet sen sijaan olivat yksi kuningatar Elisabetin häälahjoista Harrylle ja Meghanille.