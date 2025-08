Herttuatar Meghan 44 vuotta – asiantuntijan mukaan kuninkaallisilta ei onnitteluja heru, yhtä lukuunottamatta

Herttuatar Meghan viettää yksityisesti 44-vuotissyntymäpäiväänsä.

Prinssi Harryn puoliso herttuatar Meghan vietti maanantaina 4. elokuuta 44-vuotissyntymäpäiviään.

Meghanin perustaman As Ever -lifestylebrändin Instagram-tilillä huomioitiin tämän juhlapäivä. Tilillä julkaistiin onnittelut sekä mustavalkoinen otos Meghanista.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

– Juhlimme kaiken takana olevaa naista. Hän vuodattaa sydämensä, visionsa sekä maagisen kosketuksensa jokaiseen yksityiskohtaan ja tänään nostamme maljan hänelle! Paljon onnea perustajallemme Meghanille, päivityksessä todetaan.

Uusimman brändinsä Meghan lanseerasi keväällä. As Ever myy muun muassa hilloja, roseeviiniä, keksejä sekä hunajaa.

Expressin haastatteleman kuninkaallisasiantuntijan Jennie Bondin mukaan prinssi Harry järjestänee vaimolleen joko romanttisen illallisen tai juhlat rannalla ystävien sekä lasten kera Meghanin syntymäpäivän kunniaksi.

Harryn kuninkaallisilta sukulaisilta sen sijaan tuskin on syytä odottaa syntymäpäiväonnitteluja.

– En usko, että Meghanin kannattaa pidätellä hengitystään syntymäpäiväviestin osalta kuninkaalliselta perheeltä, vaikka voi olla, että prinsessa Eugenie, ja ehkä jopa Beatrice, saattavat lähettää lahjan tai kortin.

Ainakin prinsessa Eugenie on tiettävästi yksi ainoista kuninkaallisen ydinperheen jäsenistä, joka on yhä hyvissä, jopa läheisissä väleissä Harryn ja Meghanin kanssa. Prinsessasiskokset Eugenie ja Beatrice ovat Harryn serkkuja: heidän isänsä on Harryn setä prinssi Andrew.