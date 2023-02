Venäläiset tukevat salaa Ukrainan sotaa rahallisesti modernein keinoin

Samalla Ukraina on analysoinut mistä päin maailmaa kryptolahjoituksia saadaan. Bornjakov sanoo, että Ukraina on onnistunut tunnistamaan yli 100 000 ihmistä ja tahoa, jotka ovat kryptovaluuttojen muodossa apua Ukrainalle lähettäneet. Heidän joukossaan on myös venäläisiä, ja osa heistä on ollut lahjoituksissaan varsin anteliaita.