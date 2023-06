Brian halusi lisää pituutta – sai sadalla tonnilla 15 senttiä: "Tiedän, että tämä on erittäin hullua"

Brittilehti The Sun kertoo, että amerikkalainen Brian Sanchez , 33, käytti 86 000 puntaa eli noin 100 256 euroa jalkojenpidennysleikkauksiin.

Hän oli aiemmin 182 senttiä pitkä, operaatioiden jälkeen pituutta on noin 15 senttiä enemmän.

Yhdysvaltain Georgiassa vaimonsa ja kahden tyttärensä kanssa asuva Brian on kertonut leikkausoperaatiostaan Instagram-tilillään . Tilillä on nähtävissä kuvia hänestä operaatioiden aikana ja sen jälkeen.

Oivallus omasta kehosta innoitti operaatioihin

Asia valkeni hänelle eräänä päivänä, kun hän istui lankonsa vieressä, jota pidempi hän on.

Kaksi jalkaleikkausta

Brianille on tehty kaksi jalkaleikkausta Turkissa. Ensimmäinen oli joulukuussa 2022. Se maksoi 35 000 euroa.

– Rankinta oli se, etten saanut unta, mutta uskon, että tämä on kivun arvoista, hän muistelee tuota vaihetta.

– Kun tämä on ohi, voin nauttia pituudestani ja toivottavasti tuntea oloni erittäin onnelliseksi, Brian toivoo.

Nyt on menossa toipuminen

Brian käyttää tällä hetkellä pyörätuolia. Hän kertoo, että yrittää olla lataamatta liikaa odotuksia siihen vaiheeseen, kun on viimein täysin toipunut.

– On outoa nähdä aiemmin minua pitempien ihmisten olevan nyt minua matalammalla. Se on todella outoa. On oikein hauskaa nähdä maailma hieman eri näkökulmasta.