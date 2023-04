Indonesialaismies harrasti seksiä mollatussa asennossa, kun yhdyntä loppui äkisti – pian tuli kiire lääkäriin

Seksin harrastaminen vei indonesialaismiehen sairaalaan, uutisoi New York Post . Miehen kivuliaasta kokemuksesta kertova tapausraportti esiteltiin Urology Case Reports -julkaisussa.

Indonesialaismiehen tapauksessa asento todellakin tuotti pettymyksen. Yhdynnän mielekkyys putosi hetkessä sadasta nollaan, kun mies kuuli kovan napsahduksen. Ääntä seurasi kipu ja erektion välitön menetys. Kun penis alkoi vuotaa verta, eikä mies kyennyt virtsaamaan, hän ryntäsi sairaalaan. Tässä vaiheessa penis oli jo turvonnut ja muuttunut täysin syvän violetiksi, mikä on ilmiselvä merkki peniksen murtumisesta. Mies kiidätettiin leikkaukseen.

Vaikka penis on käytännössä luuton, yleensä seksin aikana sattuvaa vauriota kutsutaan kuitenkin murtumaksi. Yleisimmin vamma aiheutuu, kun siitin vääntyy yhdynnän aikana. Tällöin paisuvaisen kuori vaurioituu, kertoo Terveyskylä . Oireita ovat erektion loppuminen, kipu peniksessä sekä siittimen turvotus ja mustelma. Penismurtuma on hoidettava välittömästi, muistuttaa Duodecim .

Penis parantui

Lehmityttö väärinpäin -asento on riskialtis asento sen vuoksi, että penis voi lipsahtaa ulos ja osua ikävästi kumppanin häpyluuhun kiihkeässä seksissä. Mutta vaikka tässä tapauksessa juuri lehmityttö väärinpäin koitui kohtaloksi, vaarallisimmaksi seksiasennoksi on kyseisen asennon lisäksi muitakin ehdokkaita. Lue, mitkä kaikki kolme asentoa tutkimuksissa on nimetty yleisimmiksi syypäiksi penisvaurioihin.