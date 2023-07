Brasilian presidentti ivasi Carlo Ancelottia: "Miksi hän ei mene ratkaisemaan ongelmaa Italiaan?"

– Ihailen Ancelottia, mutta hän ei ole koskaan ollut Italian päävalmentaja. Miksi hän ei mene ratkaisemaan ongelmaa Italiaan, joka ei selvinnyt vuoden 2022 MM-kisoihin? 77-vuotias presidentti sanoi.



Ancelottia, 64, pidetään yhtenä 2000-luvun parhaista jalkapallovalmentajista. Lukuisat tittelit Euroopassa eivät tee vaikutusta Lulaan.



– On todella helppoa valmentaa seurassa, jossa on 11 ulkomaalaista. Vaikeaa olisi tulla tänne ja valmentaa Corinthiansia.



Valtionpäämies käytti Corinthiansia esimerkkinä, koska se on yksi maan perinteikkäimmistä seuroista ja liigassa putoamisuhan alla – ikään kuin Ancelottin pitäisi suorittaa jonkinlainen testi.